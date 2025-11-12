La inflación de octubre 2025 fue del 2.3% en San Juan

Por otro lado, aquellas divisiones con mayor aumento en el mes fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (5,9%) -principalmente por subas en cigarrillos- Bienes y servicios varios (4,9%), Transporte (2,9%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,6%) -principalmente por incrementos en carnes y derivados y frutas- y Recreación y cultura (2,4%)

Cabe resaltar, en cuanto a sus características metodológicas, que el IPC de San Juan se construye a partir del seguimiento de una canasta de 557 productos, en 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan, lo que permite recolectar aproximadamente 19.000 precios al mes. Esta tarea se realiza mediante el uso de tablets, lo que agiliza la recolección, mejora la precisión y digitaliza por completo el proceso de captura de datos en el territorio.