El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas -IIEE- de San Juan, informó que el nivel general del Índice de precios al consumidor (inflación) registró un alza mensual de 2,3 % en octubre de 2025, y acumuló en el año una variación de 22,9%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 27,8%. Cabe destacar que la variación de los precios al consumidor de la Región de Cuyo alcanzó un valor de 2,3%.
La inflación de octubre 2025 fue del 2.3% en San Juan
Es el mismo dato de inflación que a nivel nacional. De acuerdo con el informe del IIEE, la comparación interanual registró un incremento del 27,8%.