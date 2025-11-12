"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > inflación

La inflación de octubre 2025 fue del 2.3% en San Juan

Es el mismo dato de inflación que a nivel nacional. De acuerdo con el informe del IIEE, la comparación interanual registró un incremento del 27,8%.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas -IIEE- de San Juan, informó que el nivel general del Índice de precios al consumidor (inflación) registró un alza mensual de 2,3 % en octubre de 2025, y acumuló en el año una variación de 22,9%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 27,8%. Cabe destacar que la variación de los precios al consumidor de la Región de Cuyo alcanzó un valor de 2,3%.

Leé: La inflación de octubre fue de 2,3% y acumuló 31,3% en 12 meses

Las divisiones que registraron menores variaciones fueron Educación (0,5%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,7%), Restaurantes y hoteles (1,1 %), Prendas de vestir (1,3%), Salud (1,5%), Comunicaciones (1,6%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,1%).

Te puede interesar...

Por otro lado, aquellas divisiones con mayor aumento en el mes fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (5,9%) -principalmente por subas en cigarrillos- Bienes y servicios varios (4,9%), Transporte (2,9%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,6%) -principalmente por incrementos en carnes y derivados y frutas- y Recreación y cultura (2,4%)

Cabe resaltar, en cuanto a sus características metodológicas, que el IPC de San Juan se construye a partir del seguimiento de una canasta de 557 productos, en 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan, lo que permite recolectar aproximadamente 19.000 precios al mes. Esta tarea se realiza mediante el uso de tablets, lo que agiliza la recolección, mejora la precisión y digitaliza por completo el proceso de captura de datos en el territorio.

Temas

Te puede interesar