Con antorchas, gremios docentes marcharon en reclamo salarial

Amplia participación sindical

La convocatoria fue impulsada por los gremios docentes UDAP, UDA, AMET y SADOP, aunque también se sumaron trabajadores de otros sectores, entre ellos ATE, la Unión Judicial y referentes del sindicato SUTE, que viajaron desde Mendoza para expresar su apoyo.

Durante la protesta se pudieron ver banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas como “sueldo digno”, mientras los manifestantes sostenían velas encendidas en una marcha simbólica que rodeó la plaza principal.

Según estimaciones de los organizadores, la columna de docentes llegó a extenderse cerca de 100 metros a lo largo del recorrido.

La manifestación se dio en medio de la negociación paritaria entre los gremios docentes y el Gobierno de San Juan, que este jueves tendrá su séptima reunión. Los dirigentes sindicales remarcaron que el sector necesita una recomposición salarial urgente ante el impacto de la inflación en los ingresos de los trabajadores de la educación.

La movilización también ocurrió luego de que UDAP y AMET no participaran de la sexta reunión paritaria realizada el martes, mientras que UDA solo presentó un escrito y se retiró. Ante esa situación, el Gobierno provincial decidió convocar nuevamente a las partes para continuar con la negociación este jueves.

El paro que no fue

La marcha se organizó después de que los gremios docentes debieran suspender el paro previsto para el 11 y 12 de marzo, tras una intimación de la Subsecretaría de Trabajo para cumplir con la nueva normativa laboral.

La Ley de Modernización Laboral establece que la educación es considerada servicio esencial, por lo que durante una medida de fuerza se debe garantizar al menos un 75% de presentismo docente en las escuelas.

Además, la legislación exige que cualquier paro sea comunicado con al menos 24 horas de anticipación, bajo riesgo de sanciones económicas para los sindicatos que no cumplan con ese requisito.

En ese contexto, los gremios optaron por suspender la medida de fuerza y trasladar el reclamo a las calles, mediante una movilización pacífica que concluyó sin incidentes.