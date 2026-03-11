Tras el malestar generado por la Resolución 79/2026, el organismo nacional convocará a una audiencia pública para analizar el pedido de acceso y ampliación del sistema solicitado por el proyecto Vicuña. Esta medida surge luego de las gestiones del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ante el organismo nacional del sector.
Roberto Ferrero: "El EPRE defenderá la infraestructura eléctrica ante Nación"
Tras el malestar generado por la Resolución 79/2026, el organismo nacional convocará a una audiencia pública para analizar el pedido de acceso y ampliación del sistema solicitado por el proyecto Vicuña.