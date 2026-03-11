"
Roberto Ferrero: "El EPRE defenderá la infraestructura eléctrica ante Nación"

Tras el malestar generado por la Resolución 79/2026, el organismo nacional convocará a una audiencia pública para analizar el pedido de acceso y ampliación del sistema solicitado por el proyecto Vicuña.

Esta medida surge luego de las gestiones del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ante el organismo nacional del sector.

Roberto Ferrero, vicepresidente de EPRE, interviene en un escenario donde el ente local busca reordenar el tablero minero. La controversia radica en que la normativa nacional otorgaba a Vicuña Argentina una prioridad del 90% sobre el corredor Nueva San Juan–Rodeo por 25 años, lo que fue visto como un "cerrojo" para otros desarrollos provinciales.

Defensa de la infraestructura provincial

Desde el regulador local, se prepara una estrategia que incluye:

  • Convocatoria al Consejo Asesor de Acompañamiento: Un espacio para unificar una postura técnica y política sólida.

  • Trabajo con municipios y empresas: Participación de los intendentes de Calingasta, Iglesia y Jáchal, junto a firmas como Los Azules, que ya formalizó su queja.

La premisa de las autoridades es que el desarrollo de la gran minería no debe comprometer el servicio eléctrico actual ni el crecimiento proyectado de San Juan, protegiendo una infraestructura financiada en gran parte por los usuarios locales.

