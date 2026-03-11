Clásico caliente entre Boca y San Lorenzo: empate y silbidos en La Bombonera

Tras el pitazo final, el entrenador fue despedido con silbidos por parte de los hinchas, molestos por la falta de reacción desde el banco de suplentes.

Uno de los principales reclamos del público estuvo relacionado con las decisiones tácticas del DT, que realizó el primer y único cambio recién a los 92 minutos, cuando Joaquín Zufiaurre ingresó en lugar de Adam Bareiro.

La modificación provocó el enojo de los simpatizantes, que cuestionaron la tardanza en las variantes en un partido que se mantenía abierto. Durante gran parte del encuentro, ambos equipos apostaron por mantener sus estructuras tácticas, con pocas modificaciones respecto de sus últimas presentaciones.

Boca tuvo algunas chances claras en el complemento, especialmente con el juvenil Tomás Aranda, que contó con una oportunidad dentro del área tras un centro de Marcelo Weigandt, aunque su remate se fue desviado.

También lo intentó Lautaro Blanco desde la medialuna, mientras que Miguel Merentiel probó de cabeza tras un centro de Ascacíbar. Sin embargo, con el correr de los minutos San Lorenzo mostró mayor frescura física, lo que le permitió sostener el empate hasta el final.

Cómo quedó el historial

Con este resultado, Boca acumula cuatro partidos sin ganar como local, mientras que San Lorenzo continúa sin poder imponerse en clásicos recientes.

En el historial general entre ambos equipos, el Ciclón mantiene la ventaja con 83 triunfos contra 77 de Boca, en un total de 213 enfrentamientos oficiales.