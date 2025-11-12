La inflación de octubre fue de 2,3% y acumuló 31,3% en 12 meses

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en su cuenta de X: “La variación interanual del IPC Nacional fue de 31,3%, registrándose dieciocho meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual es la más baja desde julio de 2018″.

En esa línea, aseguró que la inflación acumulada en los primeros 10 meses del año es la menor para este período del año desde 2017, que fue de 19,4%.

“El proceso de desinflación continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal en los últimos meses. Esto refleja la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario en reducir el impacto de la volatilidad financiera sobre el poder adquisitivo de los argentinos”, destacó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1988683983404822716&partner=&hide_thread=false El IPC Nacional registró una variación de 2,3% en octubre, con una inflación núcleo de 2,2% y una variación de 2,8% y 2,6% en las categorías estacionales y reguladas.



La variación interanual del IPC Nacional fue de 31,3%, registrándose dieciocho meses consecutivos de… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 12, 2025

El INDEC, además, detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. La Patagonia y el Gran Buenos Aires fueron las que mostrostraron el mayor incremento, ambas con 2,4%.

En línea con el dato nacional se ubicó Cuyo y la región Pampeana, seguidas por el Noreste (2,2%). El menor aumento se registró en el Noroeste, con 2,1%.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%). En tanto, los bienes aumentaron 2,3% mientras que los servicios marcaron un alza de 2,5%.

Rubro por rubro: cuáles fueron las divisiones que aumentaron en octubre

Transporte: 3,5%

3,5% Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,8%

2,8% Bienes y servicios varios: 2,4%

2,4% Prendas de vestir y calzado: 2,4%

2,4% Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,4%

2,4% Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,3%

2,3% Restaurantes y hoteles: 2,2%

2,2% Comunicación: 2,2%

2,2% Salud: 1,8%

1,8% Educación: 1,7%

1,7% Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,6%

1,6% Recreación y cultura: 1,6%

Los datos de inflación en lo que va del 2025

Enero: 2,2%; 84,5% interanual.

Febrero: 2,4%; 66,9% interanual.

Marzo: 3,7%; 55,9% interanual.

Abril: 2,8%; 47,3% interanual.

Mayo: 1,5%; 43,5% interanual.

Junio: 1,6%; 39,4% interanual.

Junio: 1,9%; 36,6% interanual.

Agosto: 1,9%; 33,6% interanual.

Septiembre: 2,1%; 31,8% interanual.

Octubre: 2,3%; 31,3% interanual.