Reclinó el asiento de un micro y perdió un dedo: recibirá una indemnización "millonaria"

Luego del incidente, el psicólogo decidió presentar una demanda por daños y perjuicios contra la empresa de micros.

Una indemnización millonaria

El Juzgado en lo Civil y Comercial N°16 de La Plata hizo lugar al reclamo y responsabilizó a la empresa y a la aseguradora al considerar que el transporte de pasajeros implica una obligación de seguridad hacia quienes viajan en la unidad.

La primera sentencia fijó una indemnización de $1,5 millones por daño físico y un resarcimiento de $2 millones extra por daño moral, ambos montos actualizados y sujetos a intereses. Además, se les impuso a los condenados el pago de los gastos del proceso judicial.

Sin embargo, tanto la empresa como la aseguradora apelaron el fallo al considerar que el monto fijado por el daño moral era excesivo y desproporcionado. Según argumentaron, la amputación no había tenido un impacto significativo en la vida personal ni profesional del psicólogo, y además le había quedado una cicatriz mínima. La parte demandante defendió la sentencia inicial.

Así fue como la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata revisó los argumentos de ambas partes y consideró que la suma original fijada en concepto de daño moral era elevada en relación con la magnitud de la lesión. Ante esto, propuso que la indemnización se reduzca a un millón de pesos. El monto por daño físico fue confirmado.