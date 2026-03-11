"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Los Azules

Los Azules se posiciona como un "unicornio del cobre" con proyecciones a 50 años

Rob McEwen destacó el potencial del yacimiento sanjuanino, que equivale a un recurso de 41 millones de onzas de oro.

En el marco de un análisis profundo sobre la economía global y el valor de los activos duros, el referente minero Rob McEwen ratificó su confianza en Argentina y, específicamente, en el proyecto sanjuanino Los Azules. Tras décadas de presencia en la industria, el inversor definió al yacimiento de cobre como un "unicornio" debido a su magnitud y proyecciones de rentabilidad a largo plazo.

"Cuanto más fui conociendo Los Azules, más pensé que podía ser un unicornio del cobre. Tenía el potencial de convertirse en un proyecto muy grande, así que seguí observándolo", afirmó McEwen. Para dimensionar el yacimiento, el empresario utiliza una relación de equivalencia: los 35.700 millones de libras de cobre que posee el proyecto representan aproximadamente 41 millones de onzas de oro, lo que lo convierte en un depósito de clase mundial.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 12.58.53

Hoja de ruta: Construcción en 2027 y producción en 2030

Tras la publicación del Estudio de Factibilidad en octubre pasado, el proyecto encara ahora etapas decisivas. McEwen detalló el cronograma previsto para los próximos años en la provincia:

Te puede interesar...

  • 2026: Finalización de toda la ingeniería de detalle.
  • 2027: Inicio estimado de la fase de construcción.
  • 2030: Entrada formal en producción.

La planificación contempla una explotación dividida en dos etapas: una primera fase de 20 años y una segunda de 33, alcanzando un total de 53 años de vida útil, con la posibilidad de extenderse aún más mediante nuevas exploraciones en la propiedad.

Uno de los diferenciales de Los Azules es la incorporación de socios de peso global como Rio Tinto (17% de participación) y Stellantis (18%). Actualmente, el proyecto utiliza la tecnología Nuton, desarrollada por Rio Tinto, que permite aumentar las recuperaciones de cobre sin necesidad de un molino ni de producir relaves, optimizando el impacto ambiental.

El contexto macroeconómico y el "efecto Milei"

McEwen vinculó el avance del proyecto con el actual escenario político-económico del país. "Mi ánimo se elevó cuando el presidente Milei fue elegido. Él llegó y dijo: 'Necesitamos atraer más inversión extranjera porque eso creará una base de empleo más amplia'. Todo eso es bueno para Argentina", señaló.

Además, justificó su histórica apuesta por los metales ante la "irresponsabilidad fiscal" de los gobiernos globales. "El dinero es solo papel. Soy un gran creyente en el oro porque es un activo duro que no se deteriora y es aceptado en todo el mundo", concluyó, vaticinando que el metal precioso podría superar los US$7.500 por onza en el futuro si persiste la desconfianza en las monedas tradicionales.

Fuente: Panorama Minero

Temas

Te puede interesar