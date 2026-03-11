Los Azules se posiciona como un "unicornio del cobre" con proyecciones a 50 años

2026: Finalización de toda la ingeniería de detalle.

2027: Inicio estimado de la fase de construcción.

2030: Entrada formal en producción.

La planificación contempla una explotación dividida en dos etapas: una primera fase de 20 años y una segunda de 33, alcanzando un total de 53 años de vida útil, con la posibilidad de extenderse aún más mediante nuevas exploraciones en la propiedad.

Uno de los diferenciales de Los Azules es la incorporación de socios de peso global como Rio Tinto (17% de participación) y Stellantis (18%). Actualmente, el proyecto utiliza la tecnología Nuton, desarrollada por Rio Tinto, que permite aumentar las recuperaciones de cobre sin necesidad de un molino ni de producir relaves, optimizando el impacto ambiental.

El contexto macroeconómico y el "efecto Milei"

McEwen vinculó el avance del proyecto con el actual escenario político-económico del país. "Mi ánimo se elevó cuando el presidente Milei fue elegido. Él llegó y dijo: 'Necesitamos atraer más inversión extranjera porque eso creará una base de empleo más amplia'. Todo eso es bueno para Argentina", señaló.

Además, justificó su histórica apuesta por los metales ante la "irresponsabilidad fiscal" de los gobiernos globales. "El dinero es solo papel. Soy un gran creyente en el oro porque es un activo duro que no se deteriora y es aceptado en todo el mundo", concluyó, vaticinando que el metal precioso podría superar los US$7.500 por onza en el futuro si persiste la desconfianza en las monedas tradicionales.

