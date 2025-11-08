La obras del CIC en el barrio Sierras de Marquesado avanza a buen ritmo

El bloque uno es el que muestra el mayor grado de avance. Entre las tareas realizadas se destacan la colocación de aberturas, la instalación de revestimientos cerámicos, la colocación de pisos en diversos ambientes y el montaje de los sanitarios en los grupos de baño correspondientes.

Además, se llevó a cabo la instalación de la torre de tanque, que permitirá la correcta provisión y distribución de agua dentro del edificio. La obra presenta también avances significativos en cerramientos y en las terminaciones correspondientes a la etapa de obra gruesa. El proyecto se desarrolla sobre un terreno de 1.399 m² y contempla una superficie cubierta total de 512,41 m².

La construcción se ejecuta con sistema tradicional sismorresistente, en cumplimiento con la normativa provincial. El edificio contará con instalaciones completas de agua potable, red cloacal, gas natural, electricidad, sistema contra incendios y servicios termomecánicos, garantizando su correcto funcionamiento una vez finalizado.

Con la puesta en funcionamiento del CIC, la comunidad dispondrá de un espacio de encuentro, atención y acompañamiento territorial, destinado a fortalecer redes sociales, promover actividades educativas y recreativas, y favorecer el desarrollo comunitario.