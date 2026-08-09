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El 2026 de Flagrancia: 1.235 imputados y 1.059 hechos en apenas siete meses

El 9 de agosto de 2017, San Juan puso en funcionamiento el Sistema Especial de Flagrancia, un mecanismo pensado para acelerar la respuesta judicial frente a delitos cometidos en situación de flagrancia, cuando la evidencia puede ser asegurada de manera inmediata.

A nueve años de aquella primera audiencia, las estadísticas de la UFI Flagrancia permiten dimensionar el volumen de causas que pasaron por este sistema. Desde su implementación y hasta el 31 de julio de 2026, se registraron 12.354 hechos que involucraron a 15.759 personas imputadas.

El movimiento judicial también mostró un crecimiento sostenido. Durante 2025 se registraron 2.171 delitos, la cifra anual más alta desde la creación del sistema.

Entre enero y julio de 2026, Flagrancia contabilizó 1.059 hechos y 1.235 personas imputadas. La diferencia entre ambos números responde a que un mismo hecho puede involucrar a más de una persona.

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Del total de casos registrados durante ese período, 12 fueron desestimados, lo que representa aproximadamente el 1,1% del total.

La actividad también se reflejó en las audiencias. Durante los primeros siete meses del año se realizaron 1.554 audiencias, de las cuales 1.053 fueron de presentación, 155 correspondieron a continuaciones de presentación, 177 a finalizaciones, 102 a conexidades, 35 a sobreseimientos y 32 a otras situaciones procesales.

Además, durante ese período se contabilizaron 885 resoluciones, entre condenas efectivas, condenas condicionales y suspensiones de juicio a prueba.

Robo y hurto, los delitos que más aparecen

Los datos de 2026 muestran que hurto y robo concentran la mayor cantidad de hechos dentro de las categorías relevadas. El hurto encabeza el registro con 321 casos, seguido de cerca por el robo, con 310.

Más atrás aparecen violencia de género, con 83 casos; lesiones, con 66; y daño, con 64. También fueron registrados 47 hechos relacionados con tenencia y portación de armas de fuego, 36 por incumplimiento de una orden judicial, 36 por amenazas y 22 por resistencia a la autoridad. La categoría de otros delitos sumó otros 36 casos.

Una tendencia que se mantiene

La fotografía de 2026 también coincide con lo que muestran las estadísticas acumuladas desde 2020. En ese período, entre las categorías con mayor cantidad de personas imputadas aparecen nuevamente robo, con 2.966 casos; hurto, con 2.531; y violencia de género, con 1.871.

El registro también incluye 533 casos de daño agravado, 474 de incumplimiento de orden judicial y 439 relacionados con tenencia y portación de armas de fuego.

A nueve años de su puesta en funcionamiento, Flagrancia se consolidó como una de las vías centrales para el tratamiento rápido de determinados delitos. Los números de 2026 muestran que, lejos de disminuir, el movimiento dentro del sistema continúa siendo elevado, con más de mil hechos y más de 1.200 personas imputadas solamente en los primeros siete meses del año.

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