El 2026 de Flagrancia: 1.235 imputados y 1.059 hechos en apenas siete meses

Del total de casos registrados durante ese período, 12 fueron desestimados, lo que representa aproximadamente el 1,1% del total.

La actividad también se reflejó en las audiencias. Durante los primeros siete meses del año se realizaron 1.554 audiencias, de las cuales 1.053 fueron de presentación, 155 correspondieron a continuaciones de presentación, 177 a finalizaciones, 102 a conexidades, 35 a sobreseimientos y 32 a otras situaciones procesales.

Además, durante ese período se contabilizaron 885 resoluciones, entre condenas efectivas, condenas condicionales y suspensiones de juicio a prueba.

Robo y hurto, los delitos que más aparecen

Los datos de 2026 muestran que hurto y robo concentran la mayor cantidad de hechos dentro de las categorías relevadas. El hurto encabeza el registro con 321 casos, seguido de cerca por el robo, con 310.

Más atrás aparecen violencia de género, con 83 casos; lesiones, con 66; y daño, con 64. También fueron registrados 47 hechos relacionados con tenencia y portación de armas de fuego, 36 por incumplimiento de una orden judicial, 36 por amenazas y 22 por resistencia a la autoridad. La categoría de otros delitos sumó otros 36 casos.

Una tendencia que se mantiene

La fotografía de 2026 también coincide con lo que muestran las estadísticas acumuladas desde 2020. En ese período, entre las categorías con mayor cantidad de personas imputadas aparecen nuevamente robo, con 2.966 casos; hurto, con 2.531; y violencia de género, con 1.871.

El registro también incluye 533 casos de daño agravado, 474 de incumplimiento de orden judicial y 439 relacionados con tenencia y portación de armas de fuego.

A nueve años de su puesta en funcionamiento, Flagrancia se consolidó como una de las vías centrales para el tratamiento rápido de determinados delitos. Los números de 2026 muestran que, lejos de disminuir, el movimiento dentro del sistema continúa siendo elevado, con más de mil hechos y más de 1.200 personas imputadas solamente en los primeros siete meses del año.