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Adiós a "Toto" Olivares: murió el movilero que hizo de la calle su lugar en el dial sanjuanino

Roberto "Toto" Olivares, histórico movilero de Radio del Sur y una de las voces más reconocidas del periodismo de calle sanjuanino, falleció en la madrugada de este domingo. Tenía una trayectoria de más de dos décadas en los medios de la provincia.

El periodismo sanjuanino despide a Roberto "Toto" Olivares, movilero de exteriores de Radio del Sur, fallecido en la madrugada de este domingo. La noticia fue confirmada por allegados al comunicador y golpeó con fuerza a colegas y oyentes que durante años lo escucharon informar desde la calle.

Olivares comenzó su carrera en el año 2000 en Radio Nuevo Cuyo, cubriendo periodismo deportivo. Con el tiempo se volcó de lleno al periodismo de calle, pasó por Radio Fantástica en la cobertura política, regresó a Nuevo Cuyo y finalmente se afianzó en Radio del Sur, donde construyó su mayor vínculo con la audiencia sanjuanina.

Su estilo era reconocible: cercanía con el vecino, compromiso con los problemas cotidianos y una voz que funcionaba como puente directo entre la gente y las autoridades. Entre sus colegas era considerado el movilero de radio más popular de la provincia.

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En octubre de 2022 sufrió un severo accidente cerebrovascular que lo alejó de los micrófonos. Volvió en febrero de 2023, empujado por la misma pasión que lo había llevado a la radio más de veinte años antes. "Si me sacara el Telekino, seguiría haciendo radio", había dicho en una entrevista, una frase que resumía todo.

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