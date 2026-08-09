Adiós a "Toto" Olivares: murió el movilero que hizo de la calle su lugar en el dial sanjuanino

Olivares comenzó su carrera en el año 2000 en Radio Nuevo Cuyo, cubriendo periodismo deportivo. Con el tiempo se volcó de lleno al periodismo de calle, pasó por Radio Fantástica en la cobertura política, regresó a Nuevo Cuyo y finalmente se afianzó en Radio del Sur, donde construyó su mayor vínculo con la audiencia sanjuanina.

Su estilo era reconocible: cercanía con el vecino, compromiso con los problemas cotidianos y una voz que funcionaba como puente directo entre la gente y las autoridades. Entre sus colegas era considerado el movilero de radio más popular de la provincia.