El periodismo sanjuanino despide a Roberto "Toto" Olivares, movilero de exteriores de Radio del Sur, fallecido en la madrugada de este domingo. La noticia fue confirmada por allegados al comunicador y golpeó con fuerza a colegas y oyentes que durante años lo escucharon informar desde la calle.
Adiós a "Toto" Olivares: murió el movilero que hizo de la calle su lugar en el dial sanjuanino
Roberto "Toto" Olivares, histórico movilero de Radio del Sur y una de las voces más reconocidas del periodismo de calle sanjuanino, falleció en la madrugada de este domingo. Tenía una trayectoria de más de dos décadas en los medios de la provincia.