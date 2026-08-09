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Seis departamentos tendrán Garrafas a $20.000 y $30.000: mirá cuándo y dónde estará

El operativo recorrerá Iglesia, 25 de Mayo, Ullum, Angaco, Jáchal y Valle Fértil entre el lunes 10 y el viernes 14. La garrafa de 10 kilos costará $20.000 y la de 15 kilos, $30.000.

En medio de las bajas temperaturas que atraviesa San Juan, el programa Garrafa Hogar continuará durante la próxima semana con su recorrido por distintos departamentos de la provincia. La propuesta busca acercar el gas envasado a localidades donde muchas familias dependen de este recurso para calefaccionarse y cocinar durante el invierno.

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informaron que el operativo se desarrollará entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto y tendrá paradas en Iglesia, 25 de Mayo, Ullum, Angaco, Jáchal y Valle Fértil.

La propuesta permite acceder a las garrafas a precios establecidos. La presentación de 10 kilos tendrá un valor de $20.000, mientras que la de 15 kilos costará $30.000.

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El recorrido comienza en Iglesia

El lunes 10, el operativo llegará a Iglesia. La primera atención será de 10 a 11 en la Unión Vecinal Rodeo, sobre calle Santo Domingo. Luego, de 11.30 a 12.30, se trasladará al Club Sportivo Pismanta, en Las Flores, y finalmente, de 13 a 14, estará en el Obrador Municipal de Villa Iglesia.

Martes: turno de 25 de Mayo

El martes 11 será el turno de 25 de Mayo, con tres puntos de venta durante la jornada.

De 9 a 10, Garrafa Hogar estará en la Asociación Civil Amigos de la Cultura y el Deporte, en Las Casuarinas. Después, de 10.30 a 11.30, llegará a la Unión Vecinal Antonio Torres, en Villa Santa Rosa.

La última parada será de 12 a 13 en la Unión Vecinal Call4, de Villa Cariño.

Ullum tendrá dos puntos el miércoles

El miércoles 12, el operativo se instalará en Ullum. La atención comenzará de 9 a 10.30 en la Plaza Eva Duarte de Perón. Posteriormente, entre las 11 y las 13, los vecinos podrán acercarse a Hermógenes Ruiz y José Aguilera para acceder a las garrafas.

Angaco y Jáchal, el jueves

El jueves 13, el recorrido tendrá presencia en Angaco y Jáchal. En Angaco, la primera parada será de 9 a 10 en la Unión Vecinal Villa del Salvador, ubicada sobre Rawson entre Sarmiento y San Martín. Luego, de 10.30 a 11.30, estará en la Plaza del Barrio Presidente Perón, en Las Tapias.

El recorrido continuará de 12 a 13 en la Plazoleta Lola de Gallardo, del Barrio El Alamito. Ese mismo día, el programa también formará parte del operativo San Juan Cerca en Jáchal. Allí habrá atención de 10 a 13 en el CAPS de Mogna y de 14.30 a 16 en el CAPS de Huaco.

El viernes, el operativo llega a Valle Fértil

El último día del recorrido será el viernes 14, cuando Garrafa Hogar llegue a Valle Fértil.

La jornada comenzará a las 8.30 en la Plaza Chucuma. A las 9.30, el operativo continuará en el SUM de Astica, mientras que a las 11.50 llegará a la Plaza Usno. La última parada de la semana será a las 13.30 en Villa San Agustín, en las oficinas del Parque Ischigualasto ubicadas sobre calle Mitre, entre Mendoza y General Acha.

De esta manera, el programa vuelve a recorrer distintos puntos de San Juan para facilitar el acceso a garrafas de 10 y 15 kilos a precios establecidos, especialmente en localidades alejadas del Gran San Juan, donde contar con este recurso resulta fundamental durante los meses de frío.

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