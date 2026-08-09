Seis departamentos tendrán Garrafas a $20.000 y $30.000: mirá cuándo y dónde estará

El recorrido comienza en Iglesia

El lunes 10, el operativo llegará a Iglesia. La primera atención será de 10 a 11 en la Unión Vecinal Rodeo, sobre calle Santo Domingo. Luego, de 11.30 a 12.30, se trasladará al Club Sportivo Pismanta, en Las Flores, y finalmente, de 13 a 14, estará en el Obrador Municipal de Villa Iglesia.

Martes: turno de 25 de Mayo

El martes 11 será el turno de 25 de Mayo, con tres puntos de venta durante la jornada.

De 9 a 10, Garrafa Hogar estará en la Asociación Civil Amigos de la Cultura y el Deporte, en Las Casuarinas. Después, de 10.30 a 11.30, llegará a la Unión Vecinal Antonio Torres, en Villa Santa Rosa.

La última parada será de 12 a 13 en la Unión Vecinal Call4, de Villa Cariño.

Ullum tendrá dos puntos el miércoles

El miércoles 12, el operativo se instalará en Ullum. La atención comenzará de 9 a 10.30 en la Plaza Eva Duarte de Perón. Posteriormente, entre las 11 y las 13, los vecinos podrán acercarse a Hermógenes Ruiz y José Aguilera para acceder a las garrafas.

Angaco y Jáchal, el jueves

El jueves 13, el recorrido tendrá presencia en Angaco y Jáchal. En Angaco, la primera parada será de 9 a 10 en la Unión Vecinal Villa del Salvador, ubicada sobre Rawson entre Sarmiento y San Martín. Luego, de 10.30 a 11.30, estará en la Plaza del Barrio Presidente Perón, en Las Tapias.

El recorrido continuará de 12 a 13 en la Plazoleta Lola de Gallardo, del Barrio El Alamito. Ese mismo día, el programa también formará parte del operativo San Juan Cerca en Jáchal. Allí habrá atención de 10 a 13 en el CAPS de Mogna y de 14.30 a 16 en el CAPS de Huaco.

El viernes, el operativo llega a Valle Fértil

El último día del recorrido será el viernes 14, cuando Garrafa Hogar llegue a Valle Fértil.

La jornada comenzará a las 8.30 en la Plaza Chucuma. A las 9.30, el operativo continuará en el SUM de Astica, mientras que a las 11.50 llegará a la Plaza Usno. La última parada de la semana será a las 13.30 en Villa San Agustín, en las oficinas del Parque Ischigualasto ubicadas sobre calle Mitre, entre Mendoza y General Acha.

De esta manera, el programa vuelve a recorrer distintos puntos de San Juan para facilitar el acceso a garrafas de 10 y 15 kilos a precios establecidos, especialmente en localidades alejadas del Gran San Juan, donde contar con este recurso resulta fundamental durante los meses de frío.