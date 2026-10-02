¿La cárcel no convence?: el 55% cree que no sirve para reinsertar a un adolescente

Es una mayoría clara, pero no contundente. Y lo que la encuesta muestra con mayor nitidez es que ese apoyo general no se traslada de la misma manera cuando el debate se vuelve concreto.

Todo depende del delito y la pena Todo depende del delito y la pena

IOPPS planteó a los encuestados situaciones específicas para medir hasta dónde llega el respaldo al castigo penal de adolescentes. Los resultados son llamativos.

El caso que genera mayor acuerdo es el más grave: un adolescente de 14 o 15 años que, durante una pelea o un robo, termina matando a otra persona y puede recibir una condena de hasta 15 años en un instituto especializado. Ante ese escenario, el 62% está de acuerdo con la pena y el 29% muestra algún grado de desacuerdo.

Pero la mirada cambia radicalmente frente a hechos de menor gravedad. Si el mismo adolescente falsifica un DNI para aparentar 18 años e ingresar a un boliche y puede recibir hasta ocho años de prisión, el respaldo al castigo se desploma al 10% y el rechazo sube al 83%.

Ante una falsa amenaza de bomba para evitar una prueba escolar, con una eventual condena de hasta seis años, el acuerdo apenas alcanza el 22% frente a un 76% en contra.

La conclusión es clara: los sanjuaninos consultados no responden igual ante todos los delitos. El apoyo a la imputabilidad desde los 14 años convive con un rechazo mayoritario a penas que consideran desproporcionadas para la gravedad del hecho.

Otro dato que sobresale del sondeo tiene que ver con el nivel de información real sobre el fenómeno. IOPPS preguntó si los encuestados sabían que, según la premisa incluida en el cuestionario, de cada 100 delitos cometidos en Argentina solo dos tienen como autores a menores de edad: el 84% respondió que no lo sabía y apenas el 16% aseguró conocerlo.

En cambio, el 70% sabía que los menores no pueden estar detenidos junto a adultos. Un dato que sugiere que buena parte del debate público se sostiene sobre una percepción del problema que no siempre coincide con los números reales.

El apoyo a que los adolescentes respondan penalmente desde los 14 años tampoco se traduce en confianza en el encierro como herramienta. El 55% considera que pasar algunos años en la cárcel no será nada útil para lograr la reinserción social de un joven que cometió un delito. Solo el 26% cree que será algo útil y apenas el 11% lo considera muy útil.

Ese escepticismo sobre la cárcel convive con una preocupación adicional: el 58% considera que un error grave cometido durante la adolescencia puede perjudicar a esa persona durante el resto de su vida, por ejemplo a la hora de conseguir trabajo o formar una familia.

Si hay un punto en el que los sanjuaninos consultados coinciden con mayor claridad es en la prevención. Ante la afirmación de que el Estado debería invertir en educación de calidad para niños y jóvenes como herramienta para evitar delitos futuros, el 80% está de acuerdo: 51% muy de acuerdo y 29% de acuerdo.

La foto que deja la encuesta, entonces, tiene varios matices. Hay una mayoría que acompaña la imputabilidad desde los 14 años, pero el respaldo al castigo sube o se desploma según el delito y la pena propuesta.

Y mientras más de la mitad desconfía de la cárcel como herramienta de reinserción, ocho de cada diez ponen el acento en la educación como camino para prevenir. Para los sanjuaninos consultados, la discusión no parece terminar solamente en definir desde qué edad un adolescente debe responder ante la Justicia.