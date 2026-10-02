Rivadavia da este viernes el primer paso concreto dentro del programa MUNA, la iniciativa de UNICEF orientada a fortalecer las políticas públicas de protección de niñas, niños y adolescentes a nivel municipal. El encuentro se realizará entre las 16 y las 18:30 horas en una sede a confirmar por el municipio.
Llegó a Rivadavia el programa MUNA, buscando fortalecer derechos de niños y adolescentes
El programa MUNA de UNICEF llega este viernes a Rivadavia. El municipio será uno de los primeros en iniciar el diagnóstico territorial sobre niñez y adolescencia en San Juan, en el marco de una iniciativa que ya suma más de 250 municipios en 12 provincias del país.