Llegó a Rivadavia el programa MUNA, buscando fortalecer derechos de niños y adolescentes

El programa fue puesto en marcha en San Juan tras la firma del gobernador Marcelo Orrego y las autoridades de los municipios que integran el Consejo Metropolitano por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La provincia se sumó a una red que ya cuenta con más de 250 municipios adheridos en 12 provincias del país, con el respaldo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El encuentro en Rivadavia tendrá dos momentos. El primero es un panel de apertura con el intendente y las máximas autoridades municipales vinculadas a niñez y adolescencia, junto a representantes de la Defensoría y de UNICEF. El segundo es un taller de trabajo coordinado por referentes de UNICEF para San Juan y consultoras de la UNSJ, donde se iniciará el autodiagnóstico sobre la situación actual del municipio.