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Llegó a Rivadavia el programa MUNA, buscando fortalecer derechos de niños y adolescentes

El programa MUNA de UNICEF llega este viernes a Rivadavia. El municipio será uno de los primeros en iniciar el diagnóstico territorial sobre niñez y adolescencia en San Juan, en el marco de una iniciativa que ya suma más de 250 municipios en 12 provincias del país.

Rivadavia da este viernes el primer paso concreto dentro del programa MUNA, la iniciativa de UNICEF orientada a fortalecer las políticas públicas de protección de niñas, niños y adolescentes a nivel municipal. El encuentro se realizará entre las 16 y las 18:30 horas en una sede a confirmar por el municipio.

El programa fue puesto en marcha en San Juan tras la firma del gobernador Marcelo Orrego y las autoridades de los municipios que integran el Consejo Metropolitano por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La provincia se sumó a una red que ya cuenta con más de 250 municipios adheridos en 12 provincias del país, con el respaldo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El encuentro en Rivadavia tendrá dos momentos. El primero es un panel de apertura con el intendente y las máximas autoridades municipales vinculadas a niñez y adolescencia, junto a representantes de la Defensoría y de UNICEF. El segundo es un taller de trabajo coordinado por referentes de UNICEF para San Juan y consultoras de la UNSJ, donde se iniciará el autodiagnóstico sobre la situación actual del municipio.

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Ese diagnóstico territorial es el eje central de la primera etapa del programa. Busca relevar problemáticas concretas que afectan a niños y adolescentes en el territorio: deserción escolar, consumos problemáticos, situaciones de violencia y otras vulneraciones de derechos. Con esa información se elaborará luego un plan de acciones para consolidar las políticas de protección en cada municipio. Además de Rivadavia, el programa se desarrollará en Capital, Rawson, Santa Lucía y Chimbas.

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