El excandidato a intendente que zafó en San Juan fue condenado en Córdoba

Olivares estaba detenido desde junio de 2025, cuando fue aprehendido en la localidad cordobesa de General Deheza luego de que una adolescente de 13 años lo denunciara por un abuso ocurrido en abril de ese año. La orden de detención fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de La Carlota y quedó alojado en el complejo penitenciario de Río Cuarto.

Durante el juicio, la Fiscalía pidió 23 años de prisión y la querella reclamó 25. El tribunal terminó fijando una pena menor a la solicitada por ambas partes, aunque lo encontró culpable en todos los cargos. Los fundamentos de la sentencia serán leídos el 26 de octubre a las 12, momento en que se conocerán los argumentos utilizados para establecer la responsabilidad penal.

La defensa de Olivares ya anticipó que apelará el fallo.

El nombre de "El Gringo" Olivares no era desconocido para la Justicia. En 2019, su propia hija lo denunció en San Juan por violación agravada cuando ella tenía 13 años y lo vinculó además con una presunta red de trata y prostitución infantil en Caucete. La causa abarcaba cargos por abuso sexual con acceso carnal, promoción de la prostitución infantil, corrupción de menores e incitación al aborto.

Olivares fue detenido en noviembre de 2019 y pasó tres años en el Penal de Chimbas en prisión preventiva. En ese período, del domicilio del acusado se secuestraron computadoras y teléfonos celulares con registros fílmicos de relevancia judicial, todo remitido al juzgado interviniente.

Sin embargo, en diciembre de 2022 recuperó la libertad por vencimiento de los plazos procesales, sin que la causa llegara a juicio. La decisión generó fuertes dudas públicas sobre los vínculos entre el poder político y el sistema judicial, especialmente porque Olivares había sido secretario de Ambiente del municipio de Caucete durante la gestión de Julián Gil, entre 2015 y 2019.

De la cárcel a la candidatura

Apenas dos meses después de recuperar la libertad, en febrero de 2023, Olivares lanzó su candidatura a intendente de Caucete al frente de un espacio llamado "El Trébol", bajo el lema "Por la reconstrucción de Caucete". Compitió en las elecciones del 14 de mayo de ese año dentro de una lista vinculada al espacio de La Libertad Avanza, aunque nunca se confirmó respaldo directo del presidente Javier Milei.

Lejos de ocultarse, buscaba limpiar su nombre desde la política mientras sus causas judiciales seguían abiertas. La maniobra generó fuerte rechazo en varios sectores de la sociedad sanjuanina.

Los antecedentes de Olivares se remontan a 1999, con denuncias por estafa y recepción de objetos mal habidos. En 2007 y 2009 fue imputado por robo y hurto, y en 2012 fue denunciado por usurpación. Ninguna de esas causas ni las denuncias de 2019 impidieron que en 2023 pudiera presentarse como candidato a intendente.

Hoy, con la condena en Córdoba, "El Gringo" Olivares enfrenta por primera vez una sentencia firme —aunque apelable— que lo mantiene preso mientras la Justicia sanjuanina todavía tiene pendiente la causa iniciada por su hija.