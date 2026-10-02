El Verdinegro busca revancha y recibe a Almagro este domingo

Para este compromiso, el entrenador deberá modificar obligadamente el equipo por la expulsión de Sebastián González, quien recibió una fecha de suspensión. En su lugar aparece Gabriel Hachen como una de las alternativas, aunque también se menciona el regreso de Sebastián Jaurena, recuperado de una lesión, para ocupar un lugar en la zona media.

La otra posible variante estaría en la defensa, con Hernán Zuliani recuperando su lugar en el lateral izquierdo. El resto de la estructura se mantendría, aunque Schiapparelli terminará de definir el equipo durante este sábado.

San Martín podría salir a la cancha con Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Julián Marchio y Hernán Zuliani o Álvarez; Federico Murillo, Diego Mercado, Sebastián Jaurena o Gabriel Hachen y Franco Coronel; Nazareno Fúnez y Genaro Rossi.

El objetivo será claro: cortar la racha negativa y transformar la reacción que busca el cuerpo técnico en tres puntos. La derrota en Paraná fue dura, pero el calendario ya obliga al Verdinegro a mirar hacia adelante.

Almagro tampoco llega en su mejor momento. El conjunto de José Ingenieros perdió ante Nueva Chicago, aunque Carlos Mayor apostaría por mantener la base que viene utilizando. Su probable formación sería con Emiliano González; Joaquín Flores, Santiago Chamorro, Brian Negro y Nicolás Tolosa; Enzo Martínez, Julián Marchioni, Franco Bustamante y Tobías Macies; Joel Orlando y Facundo De La Vega.

Un partido importante en la pelea por el Reducido

San Martín ocupa actualmente el séptimo puesto de la Zona B con 45 puntos, mientras que Almagro aparece decimoquinto con 35. El líder es Tristán Suárez, con 57 unidades, seguido por Gimnasia de Jujuy con 54 y Temperley con 53.

El margen entre los equipos que pelean por los puestos de arriba es reducido, por lo que cada fecha comienza a tener un peso mayor en la definición del torneo.

El encuentro se disputará este domingo, con arbitraje de Daniel Zamora, quien estará acompañado por Eduardo Lucero y Diego Romero como asistentes.

Para el Verdinegro, será una oportunidad para demostrar que el golpe de Paraná quedó atrás y que sigue en carrera por el objetivo que persigue en este tramo decisivo de la Primera Nacional.