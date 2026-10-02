La UNSJ aprobó la creación de tres nuevas carreras

La arquitecta Verónica Sirerol, directora del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la FAUD y consejera superior, explicó que el proyecto surgió a partir de un diagnóstico sobre las necesidades de la provincia.

“Qué necesidad hay en nuestro territorio y qué respuestas desde la Universidad podemos dar”, fue la pregunta que orientó el trabajo, según señaló Sirerol.

Para conocer la demanda existente, la Facultad realizó encuestas en distintos puntos de la provincia, entre ellos Calingasta e Iglesia, con el acompañamiento de los municipios. En total fueron 675 personas encuestadas, y, de acuerdo con los resultados presentados por la FAUD, la mayoría consideró altamente necesaria la creación de estas carreras.

La iniciativa está vinculada al crecimiento estructural de San Juan, la expansión de la construcción tanto privada como pública y el desarrollo de la actividad minera, sectores que requieren profesionales y técnicos especializados en prevención de riesgos laborales.

En el departamento Iglesia, además, ya se había dictado de manera presencial la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción.

Por otra parte, la UNSJ aprobó la creación de la Especialización en Gestión de los Servicios de Enfermería, una propuesta presencial que estará dirigida a licenciados y licenciadas en Enfermería que desarrollen tareas de conducción y gestión en distintos niveles del sistema sanitario provincial.

El director de la carrera, Nicolás Castro, explicó que tendrá una duración de dos años y buscará formar especialistas con herramientas técnicas y administrativas, además de capacidades vinculadas con la gestión y la gobernanza de los servicios de salud.

La nueva especialización representa la continuidad de una línea de formación que la EUCS ya viene desarrollando a través de la Diplomatura en Gestión de Servicios de Enfermería, que actualmente transita su tercera cohorte y ya cuenta con más de 150 personas egresadas.