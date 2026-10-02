A un mes de su detención por la tenencia ilegal de un arma de guerra con la numeración limada, la situación judicial de Callejero Fino dio un giro favorable. Aunque la jueza interviniente convalidó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía, resolvió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria bajo la modalidad de tobillera electrónica.
Giro en la causa de Callejero Fino: la decisión de la Justicia que cambia su situación
A un mes de su arresto por tenencia de arma de fuego, la jueza hizo lugar a un pedido clave de la defensa que modifica sus condiciones de reclusión y alivia su frente penal.