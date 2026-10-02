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Giro en la causa de Callejero Fino: la decisión de la Justicia que cambia su situación

A un mes de su arresto por tenencia de arma de fuego, la jueza hizo lugar a un pedido clave de la defensa que modifica sus condiciones de reclusión y alivia su frente penal.

A un mes de su detención por la tenencia ilegal de un arma de guerra con la numeración limada, la situación judicial de Callejero Fino dio un giro favorable. Aunque la jueza interviniente convalidó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía, resolvió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria bajo la modalidad de tobillera electrónica.

La resolución contempla además que, en caso de haber demoras con la entrega del dispositivo por la escasez de insumos en la provincia de Buenos Aires, el artista sea trasladado a su domicilio con custodia policial permanente hasta tanto se le coloque el monitoreo.

Los detalles de la causa de Callejero Fino

El avance para el cantante no se limita al cambio en el lugar de reclusión. La estrategia de su abogado defensor, Diego Storto, logró una readecuación en la calificación legal del hecho.

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La Justicia aceptó modificar la figura de portación por la de tenencia simple, argumentando que el arma se encontraba dentro del vehículo y no al alcance inmediato ni blandida por el músico, sumado a que no se acreditó un fin específico en su posesión.

Esta atenuación resulta determinante, ya que reduce en un tercio el mínimo legal de la pena esperada, pasando de un piso de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo a uno de dos años, lo que convierte al delito en potencialmente excarcelable.

La medida quedó en condiciones de ejecutarse luego de que el fiscal Iribarren firmara la resolución consentida por las partes. Con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y de la defensa, el trámite avanzó para concretar la salida del músico del establecimiento penitenciario y su posterior traslado a la residencia fijada para cumplir con la morigeración de la pena.

Pese al alivio en el plano procesal, las semanas de reclusión impactaron de manera directa en la carrera del artista urbano. Según trascendió, el músico fue dado de baja del rol protagónico que iba a encabezar en la serie de ficción Tranzas para una plataforma de streaming, debido a que la producción no podía postergar el inicio del rodaje.

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