Giro en la causa de Callejero Fino: la decisión de la Justicia que cambia su situación

La Justicia aceptó modificar la figura de portación por la de tenencia simple, argumentando que el arma se encontraba dentro del vehículo y no al alcance inmediato ni blandida por el músico, sumado a que no se acreditó un fin específico en su posesión.

Esta atenuación resulta determinante, ya que reduce en un tercio el mínimo legal de la pena esperada, pasando de un piso de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo a uno de dos años, lo que convierte al delito en potencialmente excarcelable.

La medida quedó en condiciones de ejecutarse luego de que el fiscal Iribarren firmara la resolución consentida por las partes. Con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y de la defensa, el trámite avanzó para concretar la salida del músico del establecimiento penitenciario y su posterior traslado a la residencia fijada para cumplir con la morigeración de la pena.

Pese al alivio en el plano procesal, las semanas de reclusión impactaron de manera directa en la carrera del artista urbano. Según trascendió, el músico fue dado de baja del rol protagónico que iba a encabezar en la serie de ficción Tranzas para una plataforma de streaming, debido a que la producción no podía postergar el inicio del rodaje.