Jáchal bajo tormenta: 12 familias asistidas y rutas con precaución

Zona Centro: 8 familias

Villa Mercedes: 3 familias

Pampa Vieja: 1 familia

Además, una familia de Pampa Vieja, compuesta por un adulto y tres menores, fue auto-evacuada preventivamente hacia la vivienda de un familiar.

Sistema hídrico y desagües

El informe oficial indicó que los canales de riego y defensas funcionan con normalidad, aunque continúan bajo evaluación constante. En Mogna, la toma de agua resultó afectada por la creciente y el personal ya trabaja para restablecer el servicio.

El desagüe Vicuña Larraín, uno de los principales del casco urbano, funciona sin inconvenientes.

Limpieza, escombros y trabajos en zonas críticas

Cuadrillas municipales realizaron tareas durante toda la jornada en los sectores más afectados:

Barrio 17 de Octubre: retiro de 4 camionadas de escombros .

Barrio Malvinas: construcción de bermas para contener el agua.

Avenidas y microcentro: limpieza en arterias anegadas y normalización del tránsito.

Servicios afectados

El temporal dejó fallas en el casco urbano:

Tres semáforos continúan fuera de servicio.

Cuatro sectores del alumbrado público permanecen sin energía.

Los equipos técnicos trabajan para restablecer ambos servicios.

Rutas nacionales: todas habilitadas, pero con extrema precaución

En el marco de la alerta meteorológica vigente, Vialidad Nacional informó este sábado 6 de diciembre que todas las rutas nacionales en San Juan permanecieron habilitadas y transitables, aunque recomendaron circular con extrema precaución por las condiciones climáticas.

Estado de las principales rutas

Ruta Nacional 40: transitable con precaución, sin novedades en los tramos San Juan–Mendoza , San Juan–Jáchal y Huaco–La Rioja .

Ruta Nacional 150: condiciones normales, con pedidos de precaución en los sectores Jáchal–Ischigualasto y Jáchal–Rodeo .

Ruta Nacional 153 (Sarmiento): habilitada, recomendación de circular con cuidado.

Ruta Nacional 014 (Circunvalación): transitable sin novedades.

Ruta Nacional 20: buen estado general, con advertencia por posibles lluvias.

Ruta Nacional 141: apta para la circulación, bajo alerta por condiciones climáticas.

Ruta Nacional 149: En Iglesia , transitable con precaución. En Calingasta , el tramo Villa Nueva–Tocota habilitado sin inconvenientes. El resto del recorrido, con precaución por badenes .



Recomendaciones de Vialidad Nacional

Las autoridades solicitaron a los viajeros:

Realizar un chequeo completo del vehículo antes de salir.

Verificar toda la documentación obligatoria .

Conducir con extrema precaución en zonas con lluvia o baja visibilidad.

Evitar circular de noche por posibles crecidas, derrumbes o escasa visibilidad.

Recomendaciones del COEM

El COEM pidió a la comunidad:

Mantener la calma.

Circular con precaución.

Seguir únicamente información oficial.

El organismo continuará activo las 24 horas mientras se monitorea la evolución del temporal.