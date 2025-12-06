"
Jáchal bajo tormenta: 12 familias asistidas y rutas con precaución

La tormenta golpeó fuerte a Jáchal: 12 familias asistidas, calles anegadas, servicios afectados y rutas nacionales habilitadas pero con extrema precaución, según Vialidad Nacional.

La tarde del viernes volvió a teñirse de gris en Jáchal. Pasadas las 18, una tormenta repentina irrumpió con lluvia intensa, actividad eléctrica, truenos y caída de granizo, fenómeno que ya había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional.

En cuestión de minutos, varias calles del microcentro se transformaron en verdaderos ríos. El agua avanzó con tal fuerza que en algunos sectores superó los cordones, complicó el tránsito y obligó a conductores a extremar cuidados. Vecinos de distintos puntos reportaron granizo pequeño a mediano, junto a descargas eléctricas que iluminaron el cielo durante varios minutos.

Operativos y asistencia a familias

El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) activó a todos los sectores operativos para contener contingencias y monitorear el impacto del temporal. Hasta este sábado, 12 familias fueron asistidas:

  • Zona Centro: 8 familias

  • Villa Mercedes: 3 familias

  • Pampa Vieja: 1 familia

Además, una familia de Pampa Vieja, compuesta por un adulto y tres menores, fue auto-evacuada preventivamente hacia la vivienda de un familiar.

Sistema hídrico y desagües

El informe oficial indicó que los canales de riego y defensas funcionan con normalidad, aunque continúan bajo evaluación constante. En Mogna, la toma de agua resultó afectada por la creciente y el personal ya trabaja para restablecer el servicio.

El desagüe Vicuña Larraín, uno de los principales del casco urbano, funciona sin inconvenientes.

Limpieza, escombros y trabajos en zonas críticas

Cuadrillas municipales realizaron tareas durante toda la jornada en los sectores más afectados:

  • Barrio 17 de Octubre: retiro de 4 camionadas de escombros.

  • Barrio Malvinas: construcción de bermas para contener el agua.

  • Avenidas y microcentro: limpieza en arterias anegadas y normalización del tránsito.

Servicios afectados

El temporal dejó fallas en el casco urbano:

  • Tres semáforos continúan fuera de servicio.

  • Cuatro sectores del alumbrado público permanecen sin energía.

Los equipos técnicos trabajan para restablecer ambos servicios.

Rutas nacionales: todas habilitadas, pero con extrema precaución

En el marco de la alerta meteorológica vigente, Vialidad Nacional informó este sábado 6 de diciembre que todas las rutas nacionales en San Juan permanecieron habilitadas y transitables, aunque recomendaron circular con extrema precaución por las condiciones climáticas.

Estado de las principales rutas

  • Ruta Nacional 40: transitable con precaución, sin novedades en los tramos San Juan–Mendoza, San Juan–Jáchal y Huaco–La Rioja.

  • Ruta Nacional 150: condiciones normales, con pedidos de precaución en los sectores Jáchal–Ischigualasto y Jáchal–Rodeo.

  • Ruta Nacional 153 (Sarmiento): habilitada, recomendación de circular con cuidado.

  • Ruta Nacional 014 (Circunvalación): transitable sin novedades.

  • Ruta Nacional 20: buen estado general, con advertencia por posibles lluvias.

  • Ruta Nacional 141: apta para la circulación, bajo alerta por condiciones climáticas.

  • Ruta Nacional 149:

    • En Iglesia, transitable con precaución.

    • En Calingasta, el tramo Villa Nueva–Tocota habilitado sin inconvenientes.

    • El resto del recorrido, con precaución por badenes.

Recomendaciones de Vialidad Nacional

Las autoridades solicitaron a los viajeros:

  • Realizar un chequeo completo del vehículo antes de salir.

  • Verificar toda la documentación obligatoria.

  • Conducir con extrema precaución en zonas con lluvia o baja visibilidad.

  • Evitar circular de noche por posibles crecidas, derrumbes o escasa visibilidad.

Recomendaciones del COEM

El COEM pidió a la comunidad:

  • Mantener la calma.

  • Circular con precaución.

  • Seguir únicamente información oficial.

El organismo continuará activo las 24 horas mientras se monitorea la evolución del temporal.

