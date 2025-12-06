Jáchal bajo tormenta: 12 familias asistidas y rutas con precaución

Además, una familia de Pampa Vieja, compuesta por un adulto y tres menores, fue auto-evacuada preventivamente hacia la vivienda de un familiar.
Sistema hídrico y desagües
El informe oficial indicó que los canales de riego y defensas funcionan con normalidad, aunque continúan bajo evaluación constante. En Mogna, la toma de agua resultó afectada por la creciente y el personal ya trabaja para restablecer el servicio.
El desagüe Vicuña Larraín, uno de los principales del casco urbano, funciona sin inconvenientes.
Limpieza, escombros y trabajos en zonas críticas
Cuadrillas municipales realizaron tareas durante toda la jornada en los sectores más afectados:
-
Barrio 17 de Octubre: retiro de 4 camionadas de escombros.
-
Barrio Malvinas: construcción de bermas para contener el agua.
-
Avenidas y microcentro: limpieza en arterias anegadas y normalización del tránsito.
Servicios afectados
El temporal dejó fallas en el casco urbano:
Los equipos técnicos trabajan para restablecer ambos servicios.
Rutas nacionales: todas habilitadas, pero con extrema precaución
En el marco de la alerta meteorológica vigente, Vialidad Nacional informó este sábado 6 de diciembre que todas las rutas nacionales en San Juan permanecieron habilitadas y transitables, aunque recomendaron circular con extrema precaución por las condiciones climáticas.
Estado de las principales rutas
-
Ruta Nacional 40: transitable con precaución, sin novedades en los tramos San Juan–Mendoza, San Juan–Jáchal y Huaco–La Rioja.
-
Ruta Nacional 150: condiciones normales, con pedidos de precaución en los sectores Jáchal–Ischigualasto y Jáchal–Rodeo.
-
Ruta Nacional 153 (Sarmiento): habilitada, recomendación de circular con cuidado.
-
Ruta Nacional 014 (Circunvalación): transitable sin novedades.
-
Ruta Nacional 20: buen estado general, con advertencia por posibles lluvias.
-
Ruta Nacional 141: apta para la circulación, bajo alerta por condiciones climáticas.
-
Ruta Nacional 149:
-
En Iglesia, transitable con precaución.
-
En Calingasta, el tramo Villa Nueva–Tocota habilitado sin inconvenientes.
-
El resto del recorrido, con precaución por badenes.
Recomendaciones de Vialidad Nacional
Las autoridades solicitaron a los viajeros:
-
Realizar un chequeo completo del vehículo antes de salir.
-
Verificar toda la documentación obligatoria.
-
Conducir con extrema precaución en zonas con lluvia o baja visibilidad.
-
Evitar circular de noche por posibles crecidas, derrumbes o escasa visibilidad.
Recomendaciones del COEM
El COEM pidió a la comunidad:
El organismo continuará activo las 24 horas mientras se monitorea la evolución del temporal.