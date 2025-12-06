Por qué se hinchan las piernas con el calor y cuándo acudir al médico

Las personas con insuficiencia venosa crónica, várices o antecedentes familiares suelen experimentar mayor hinchazón. Las mujeres embarazadas también están más propensas debido a los cambios hormonales y al aumento de peso que comprime las venas. Además, ciertos medicamentos, como antihipertensivos o corticoides, pueden contribuir a la aparición de edemas.

Cómo aliviar la hinchazón

Para aliviar la hinchazón, los especialistas recomiendan elevar las piernas varios minutos al día, usar medias de compresión si es necesario, mantenerse hidratado y reducir el consumo excesivo de sal. El movimiento es clave: caminar, realizar ejercicios de flexión y extensión de los pies o evitar permanecer mucho tiempo en la misma posición puede mejorar significativamente la circulación. Aplicar compresas frías o ducharse con agua a temperatura moderada también ayuda a disminuir la inflamación.

Sin embargo, no toda hinchazón es inocente. Es importante consultar a un profesional cuando el edema aparece de manera repentina, afecta solo una pierna, se acompaña de dolor intenso, enrojecimiento o dificultad para respirar. Estos signos podrían indicar problemas más serios, como trombosis venosa profunda, trastornos cardíacos o renales.

En la mayoría de los casos, la hinchazón por calor mejora con medidas sencillas y hábitos saludables. Escuchar al cuerpo y prestar atención a las señales de alerta permite diferenciar entre una molestia pasajera y un problema que requiere evaluación médica. Con pequeños cambios en la rutina diaria, es posible reducir el impacto del calor en la circulación y disfrutar el verano sin incomodidades.