"La Toretto" pidió permiso para trabajar como niñera mientras cumple domiciliaria

La defensa de Felicitas Alvite solicitó que se la habilite para aceptar ese empleo, en momentos en que aguarda el juicio por la muerte del motociclista Walter Armand, ocurrida el 12 de abril de 2024 en La Plata.

La defensa de Felicitas Alvite, alias "La Toretto" le pidió a la Justicia permiso para que su representada pueda trabajar como niñera mientras cumple prisión domiciliaria por la muerte del motociclista Walter Armand, ocurrida el 12 de abril de 2024 en La Plata.

En lo concreto, los letrados solicitaron que la imputada pueda salir de su domicilio dos veces por la tarde para trabajar en una vivienda cercana en el cuidado de un bebé. Según lo informado por el abogado Flavio Gliemmo, fue la familia del niño la que se contactó para ofrecerle el empleo.

La actividad comenzaría el año próximo y sería una manera de ganar dinero mientras se prepara para estudiar en la universidad. La respuesta quedará en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 platense. Previamente el fiscal Martín Raúl Chiorazzi y los representantes de la querella deberán emitir sus respectivas posturas.

"La Toretto" aguarda el juicio que debe determinar su responsabilidad en la muerte de Armand. Las pruebas en su contra son abrumadoras, debido a que quedó grabado en cámaras de seguridad cómo en la madrugada del 12 de abril del año pasado cruzó un semáforo en rojo a toda velocidad en la intersección de las calles 13 y 532 e impactó contra el motociclista.

Sin embargo, el pasado 9 de mayo la Justicia la benefició con la prisión domiciliaria luego de haber pasado dos semanas en el penal de la localidad bonaerense de Magdalena. "No hay riesgos procesales y mi asistida siempre se ajustó a derecho y no hay entorpecimiento ni riesgo de fuga", había manifestado Gliemmo luego de conocerse la decisión.

La joven ya había pasado previamente seis meses en Melchor Romero, para después ser trasladada a Magdalena por exceder el límite de tiempo permitido en dicho establecimiento.

"La prisión domiciliaria no es justicia. Nuestro hermano murió en la calle, no en una cama", había manifestado, tras el fallo, uno de los hermanos de Armand en una entrevista con 0221.

