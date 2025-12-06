La defensa de Felicitas Alvite, alias "La Toretto" le pidió a la Justicia permiso para que su representada pueda trabajar como niñera mientras cumple prisión domiciliaria por la muerte del motociclista Walter Armand, ocurrida el 12 de abril de 2024 en La Plata.
"La Toretto" pidió permiso para trabajar como niñera mientras cumple domiciliaria
