"La Toretto" pidió permiso para trabajar como niñera mientras cumple domiciliaria

image

"La Toretto" aguarda el juicio que debe determinar su responsabilidad en la muerte de Armand. Las pruebas en su contra son abrumadoras, debido a que quedó grabado en cámaras de seguridad cómo en la madrugada del 12 de abril del año pasado cruzó un semáforo en rojo a toda velocidad en la intersección de las calles 13 y 532 e impactó contra el motociclista.

Sin embargo, el pasado 9 de mayo la Justicia la benefició con la prisión domiciliaria luego de haber pasado dos semanas en el penal de la localidad bonaerense de Magdalena. "No hay riesgos procesales y mi asistida siempre se ajustó a derecho y no hay entorpecimiento ni riesgo de fuga", había manifestado Gliemmo luego de conocerse la decisión.

La joven ya había pasado previamente seis meses en Melchor Romero, para después ser trasladada a Magdalena por exceder el límite de tiempo permitido en dicho establecimiento.

"La prisión domiciliaria no es justicia. Nuestro hermano murió en la calle, no en una cama", había manifestado, tras el fallo, uno de los hermanos de Armand en una entrevista con 0221.