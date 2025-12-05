El Ministerio de Gobierno de San Juan comunicó que el Paso Internacional de Agua Negra permanecerá cerrado este viernes 5 de diciembre de 2025, debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la zona cordillerana.
El paso de Agua Negra permanecerá cerrado por condiciones climáticas adversas
Según informó el Ministerio de Gobierno, los reportes técnicos y meteorológicos indican mal tiempo en la Ruta Nacional 150 y en la zona cordillerana, por lo que el paso fronterizo no abrirá este viernes 5 de diciembre.