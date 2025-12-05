"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Paso Internacional de Agua Negra

El paso de Agua Negra permanecerá cerrado por condiciones climáticas adversas

Según informó el Ministerio de Gobierno, los reportes técnicos y meteorológicos indican mal tiempo en la Ruta Nacional 150 y en la zona cordillerana, por lo que el paso fronterizo no abrirá este viernes 5 de diciembre.

El Ministerio de Gobierno de San Juan comunicó que el Paso Internacional de Agua Negra permanecerá cerrado este viernes 5 de diciembre de 2025, debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la zona cordillerana.

A través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, la cartera provincial explicó que los organismos técnicos competentes y los reportes meteorológicos actualizados señalaron la presencia de mal tiempo tanto en la Ruta Nacional 150 como en el área del paso fronterizo, lo que imposibilita su habilitación.

Las autoridades remarcaron que la medida se adopta por seguridad de quienes transitan por la alta montaña, y recordaron que las actualizaciones sobre el estado del Paso de Agua Negra se difundirán a medida que los equipos técnicos lo determinen.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar