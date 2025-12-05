El paso de Agua Negra permanecerá cerrado por condiciones climáticas adversas

A través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, la cartera provincial explicó que los organismos técnicos competentes y los reportes meteorológicos actualizados señalaron la presencia de mal tiempo tanto en la Ruta Nacional 150 como en el área del paso fronterizo, lo que imposibilita su habilitación.

Las autoridades remarcaron que la medida se adopta por seguridad de quienes transitan por la alta montaña, y recordaron que las actualizaciones sobre el estado del Paso de Agua Negra se difundirán a medida que los equipos técnicos lo determinen.