Inocencia Fiscal: la ley que el Gobierno pretende sancionar en el Congreso

image El Gobierno había enviado el proyecto en junio y había sido presentado por Juan Pazo, titular de ARCA, y el entonces diputado José Luis Espert

El objetivo del Ejecutivo en este caso es modificar los criterios que utiliza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para perseguir a aquellas personas que presenten inconsistencias en sus respectivas declaraciones juradas.

Uno de los principales cambios es que se permitirá ampliar el patrimonio propio sin la necesidad de dar explicaciones formales, además de elevarse los montos necesarios para que se convierta en delito la evasión fiscal.

En ese sentido, se incrementará de $1,5 millones a $100 millones el mínimo de dinero no declarado por encima del cual el Estado debe investigar por posible comisión de delito de evasión simple. En tanto, para los casos de "evasión agravada", el piso tiene que superar los $1.000 millones, en vez de los $15 millones que rigen en la actualidad.

Por otro lado, por falsificación de facturas o uso indebido de beneficios fiscales el piso subirá desde $1,5 millones a $100 millones, mientras que por retención de impuestos, es decir, empresas que cobran por sus servicios, como la luz, y no los giran al Estado, el mínimo pasará de $100 millones a $10 millones.

Además, la iniciativa crea un Régimen simplificado de Ganancias por el cual los contribuyentes que adhieran quedarán blindados para siempre. El tope patrimonial será de hasta $10.000 millones para poder registrarse y garantiza evitar informar sobre variaciones patrimoniales y el control sobre los consumos.