"Ahorita no": Maduro se burló en la TV de la charla que mantuvo con Trump

Maduro se burla de llamada con Trump con caricaturesca parodia en punto de prensa

¿Aló? No, no, ahorita no", el chiste de Maduro hacia Trump.

Para rematar, al actuar como alguien que no entendía el mensaje, dijo "What?" ("¿Qué?"). El "gag" se produjo solo apenas días después de una conversación que mantuvieron ambos mandatarios, en un contexto de mucha tensión por las acusaciones cruzadas y las amenazas.

Maduro confirmó el pasado jueves que a fines de noviembre tuvo un diálogo con su par estadounidense "en tono de respeto". "Hace unos diez días aproximadamente, desde la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación telefónica con el presidente Trump", afirmó.

"Me gusta la prudencia. A mí no me gusta la diplomacia de micrófonos. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser hasta que se den", indicó y agregó: "Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz".

"Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela", concluyó.