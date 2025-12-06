"
"Ahorita no": Maduro se burló en la TV de la charla que mantuvo con Trump

El líder del régimen venezolano había confirmado una conversación "en tono de respeto" con su par estadounidense. Sin embargo, decidió montar un "gag" irónico en un canal estatal.

En medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, Nicolás Maduro ironizó este sábado sobre la llamada telefónica que mantuvo recientemente con Donald Trump. "Ahorita no", manifestó el líder del régimen del país caribeño en un programa de la televisión local.

El político de 63 años decidió montar una escena con un teléfono antiguo en un show de la TV estatal. Al principio, suena y atiende, pero no se escucha a nadie del otro lado. Luego, se oye una voz que habla rápido y con cierta entonación graciosa, emulando a un típico diálogo de programas para niños.

"Nunca vi una llamada por aquí. ¿Aló? Bueno está pendiente esa llamada", manifestó al comienzo. Después de escuchar indescifrables palabras, que en el espectáculo le corresponderían a Trump, expresó: "No, no, ahorita no".

¿Aló? No, no, ahorita no", el chiste de Maduro hacia Trump.

Para rematar, al actuar como alguien que no entendía el mensaje, dijo "What?" ("¿Qué?"). El "gag" se produjo solo apenas días después de una conversación que mantuvieron ambos mandatarios, en un contexto de mucha tensión por las acusaciones cruzadas y las amenazas.

Maduro confirmó el pasado jueves que a fines de noviembre tuvo un diálogo con su par estadounidense "en tono de respeto". "Hace unos diez días aproximadamente, desde la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación telefónica con el presidente Trump", afirmó.

"Me gusta la prudencia. A mí no me gusta la diplomacia de micrófonos. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser hasta que se den", indicó y agregó: "Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz".

"Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela", concluyó.

