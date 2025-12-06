"
San Juan 8 > Espectáculos > Juliana Awada

El inusitado tratamiento rejuvenecedor de Juliana Awada

La ex primera dama utiliza exosomas, nanovesículas que regeneran la piel desde adentro. El tratamiento estimula la producción de colágeno y elastina.

La ex primera dama Juliana Awada volvió a marcar tendencia en el ámbito de la belleza al incorporar exosomas en su rutina facial, un tratamiento que representa el avance de la biotecnología en la regeneración de la piel. Awada mostró en redes sociales que se sometió a su segunda sesión.

Los exosomas son nanovesículas liberadas por las propias células, que funcionan como mensajeros. Transportan proteínas, lípidos y material genético que indican a la piel cómo repararse y rejuvenecer.

image

¿Cómo funciona la biotecnología del rejuvenecimiento?

El tratamiento con exosomas, que deja de lado temporalmente procedimientos más tradicionales como el láser o la radiofrecuencia, ofrece múltiples beneficios:__IP__

  • Estimulación: Estimulan la producción natural de colágeno y elastina.
  • Recuperación: Aceleran la recuperación después de procedimientos más invasivos, como el láser o el uso de microagujas.
  • Apariencia: Mejoran la firmeza, la hidratación y reducen las arrugas finas y cicatrices.

La aplicación suele realizarse mediante microinyecciones o con un dispositivo Dermapen, que abre canales muy finos en la piel para que los exosomas penetren profundamente. El tratamiento es considerado de bajo riesgo y bien tolerado por los pacientes.

