El inusitado tratamiento rejuvenecedor de Juliana Awada

Los exosomas son nanovesículas liberadas por las propias células, que funcionan como mensajeros. Transportan proteínas, lípidos y material genético que indican a la piel cómo repararse y rejuvenecer.
¿Cómo funciona la biotecnología del rejuvenecimiento?
El tratamiento con exosomas, que deja de lado temporalmente procedimientos más tradicionales como el láser o la radiofrecuencia, ofrece múltiples beneficios:__IP__
- Estimulación: Estimulan la producción natural de colágeno y elastina.
- Recuperación: Aceleran la recuperación después de procedimientos más invasivos, como el láser o el uso de microagujas.
- Apariencia: Mejoran la firmeza, la hidratación y reducen las arrugas finas y cicatrices.
La aplicación suele realizarse mediante microinyecciones o con un dispositivo Dermapen, que abre canales muy finos en la piel para que los exosomas penetren profundamente. El tratamiento es considerado de bajo riesgo y bien tolerado por los pacientes.
