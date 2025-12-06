El inusitado tratamiento rejuvenecedor de Juliana Awada

Los exosomas son nanovesículas liberadas por las propias células, que funcionan como mensajeros. Transportan proteínas, lípidos y material genético que indican a la piel cómo repararse y rejuvenecer.

¿Cómo funciona la biotecnología del rejuvenecimiento?

El tratamiento con exosomas, que deja de lado temporalmente procedimientos más tradicionales como el láser o la radiofrecuencia, ofrece múltiples beneficios:__IP__

Estimulación: Estimulan la producción natural de colágeno y elastina.

Recuperación: Aceleran la recuperación después de procedimientos más invasivos, como el láser o el uso de microagujas.

Apariencia: Mejoran la firmeza, la hidratación y reducen las arrugas finas y cicatrices.

La aplicación suele realizarse mediante microinyecciones o con un dispositivo Dermapen, que abre canales muy finos en la piel para que los exosomas penetren profundamente. El tratamiento es considerado de bajo riesgo y bien tolerado por los pacientes.

¿Cómo funciona la biotecnología del rejuvenecimiento?

El tratamiento con exosomas, que deja de lado temporalmente procedimientos más tradicionales como el láser o la radiofrecuencia, ofrece múltiples beneficios:__IP__

Estimulación: Estimulan la producción natural de colágeno y elastina.

Recuperación: Aceleran la recuperación después de procedimientos más invasivos, como el láser o el uso de microagujas.

Apariencia: Mejoran la firmeza, la hidratación y reducen las arrugas finas y cicatrices.

La aplicación suele realizarse mediante microinyecciones o con un dispositivo Dermapen, que abre canales muy finos en la piel para que los exosomas penetren profundamente. El tratamiento es considerado de bajo riesgo y bien tolerado por los pacientes.