"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

Viernes inestable: alerta por viento Sur y posibles tormentas hacia la noche

La jornada comenzó con cielo ligeramente nublado y 25°C, pero se esperan ráfagas del sur de hasta 50 km/h y un cierre del día con condiciones propicias para tormentas.

San Juan transita un viernes marcado por la inestabilidad, según el pronóstico oficial del SMN actualizado a las 06:11. La mañana inició con 25°C, cielo ligeramente nublado, humedad del 47%, presión de 938.6 hPa, viento del norte a 10 km/h y una visibilidad óptima de 15 km.

Sin embargo, hacia el transcurso del día las condiciones comenzarán a cambiar. El informe prevé un desplazamiento del viento al sector Sur, con intensidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que motivó la emisión de un alerta para la mañana.

La temperatura máxima estimada será de 35°C, mientras que por la noche aumentarán las probabilidades de tormentas, acompañadas de un descenso del viento hacia el sector Oeste, que soplará entre 13 y 22 km/h.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar