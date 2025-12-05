San Juan transita un viernes marcado por la inestabilidad, según el pronóstico oficial del SMN actualizado a las 06:11. La mañana inició con 25°C, cielo ligeramente nublado, humedad del 47%, presión de 938.6 hPa, viento del norte a 10 km/h y una visibilidad óptima de 15 km.
Viernes inestable: alerta por viento Sur y posibles tormentas hacia la noche
La jornada comenzó con cielo ligeramente nublado y 25°C, pero se esperan ráfagas del sur de hasta 50 km/h y un cierre del día con condiciones propicias para tormentas.