Viernes inestable: alerta por viento Sur y posibles tormentas hacia la noche

Sin embargo, hacia el transcurso del día las condiciones comenzarán a cambiar. El informe prevé un desplazamiento del viento al sector Sur, con intensidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que motivó la emisión de un alerta para la mañana.

La temperatura máxima estimada será de 35°C, mientras que por la noche aumentarán las probabilidades de tormentas, acompañadas de un descenso del viento hacia el sector Oeste, que soplará entre 13 y 22 km/h.