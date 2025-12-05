Choque múltiple en Pocito y una jornada crítica por siniestros en Jáchal

Las autoridades recomendaron circular con precaución, especialmente en arterias de alto flujo vehicular como Vidart.

Una jornada marcada por otros siniestros viales en la provincia

El choque de Pocito ocurrió en una jornada especialmente crítica para la provincia. El jueves, en Jáchal, se registraron tres incidentes viales en menos de un día, con varios heridos derivados al Hospital Rawson debido a la gravedad de las lesiones.

El primer hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando una camioneta que se dirigía desde Capital hacia Mogna volcó en plena ruta. En el rodado viajaba un matrimonio con dos menores; uno de ellos debió ser trasladado al hospital capitalino para estudios más complejos.

Cerca de las 14, un segundo vuelco volvió a movilizar a los equipos de emergencia. También se trató de una camioneta, ocupada por un matrimonio y sus cuatro hijos menores. Uno de los chicos fue derivado de manera preventiva al Hospital Rawson para un control especializado, según informó la Comisaría 21°.

La tarde continuó con otro episodio. Cerca de las 17, en los caminos viejos de acceso a Mogna, un motociclista que circulaba en una moto enduro sufrió una fuerte caída. Los profesionales de salud verificaron que presentaba una aparente fractura de tibia y peroné, por lo que también fue trasladado de urgencia al nosocomio capitalino.