Todo listo para la XIV Semana de la miel sanjuanina y sus actividades

El miércoles 1 de julio, de 9 a 13:30 horas, en el Cruce de las Peatonales de la Ciudad de San Juan, se llevarán a cabo degustaciones de mieles y cocina en vivo a cargo de las Escuelas de Capacitación Laboral. Participarán productores apícolas, escuelas de capacitación laboral y escuelas agrotécnicas.

Por la tarde, de 16:30 a 18 horas, en Café Sublime, ubicado en el Mercadito Ancestral de Av. Libertador y San Miguel, se realizarán degustaciones a cargo del Proyecto de caracterización de Mieles, con la participación de Georgina Lemole, ingeniera Agrónoma, Jimena Andrieu referente de INTA San Juan, y Daniela Ramírez de Universidad Católica de Cuyo. Luego de la degustación, el público podrá consumir café con maridaje salado y dulce elaborado con mieles sanjuaninas.

El jueves 2 de julio, de 9 a 13:30 horas, en el Cruce de las Peatonales, continuarán las degustaciones de mieles, nuevamente con la participación de productores apícolas, escuelas de capacitación laboral y escuelas agrotécnicas.

Durante la tarde noche, de 20a 21:30, en el Mercado Ancestral, se realizará una actividad especial de producción, degustación y maridaje de cervezas honey, elaboradas con mieles sanjuaninas. La propuesta está abierta a apicultores y público en general.

El viernes 3 de julio, de 9 a 13 horas, el Foyer del Centro Cívico será el escenario de una nueva jornada de degustaciones, con una muestra de las actividades de las escuelas de Capacitación Laboral y escuelas Agrotécnicas, con participación de productores apícolas.

Por la tarde, de 14 a 18 horas, en el Chalet Cantoni, se llevarán a cabo dos actividades simultáneas. Por un lado, el taller “Aprovechamiento de productos de la colmena”, a cargo de Candela Ureta Yornet, donde se enseñará la elaboración de ungüentos con cera de abejas, jarabe para la tos y tintura madre de propóleos, destinado a apicultores, docentes de apicultura, alumnos y público en general. Al mismo tiempo, se realizarán degustaciones de mieles y una muestra de las actividades de las Escuelas de Capacitación Laboral y Agrotécnicas.

Esa misma noche, de 21:30 a 22:30 horas, en Cervecería Donata, ubicado en Av. Libertador 3311 oeste, se realizará la presentación de la cerveza honey, junto al brewmaster de Donata.

El sábado 4 de julio, la jornada comenzará a las 9:30 horas en la entrada del Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo, con degustaciones de mieles y muestra de las actividades de las escuelas de Capacitación Laboral y Agrotécnicas, que se extenderán hasta las 14 horas. Además, de 10 a 14 horas, se realizará un intercambio de cera, con participación de Cera Río V e insumos.

Paralelamente, de 8 a 18 horas, en el Aula 2 de la Facultad de Ingeniería, se desarrollará una nutrida agenda de charlas técnicas. El cronograma incluye: a las 8:30 horas la presentación de la tesis de la bióloga Milagros Illanes, titulada “Extracción de compuestos bioactivos de propóleos mediante diseño experimental”; a las 9 horas, la charla sobre “Polinización en cultivo de semilla de alfalfa” a cargo del Ingeniero Agrónomo Omar Zamorano; a las 10 horas, se presentarán las líneas de financiamiento; a las 10:30 horas, el avance de la tesis doctoral del Ingeniero Gonzalo Ruiz sobre “Evaluación de la fitotoxicidad de propóleos en especies de interés hortícola”; a las 11 horas, el perito apicultor Guillermo Paoli disertará sobre producción de polen; y a las 12 horas, el Ingeniero Agrónomo Cristian Caselles abordará la polinización en cultivo de semilla de cebolla.

Luego de un break, de 13:30 a 14:30 horas, las actividades continuarán con una capacitación sobre reproducción de material vivo (celdas de 3 días) y manejo nutricional para producción de material vivo.

Además, durante el mes de julio se llevará a cabo la campaña “Endulzá con miel”, con el objetivo de incentivar a distintos cafés de la provincia a que ofrezcan una opción para endulzar con miel las infusiones. Los establecimientos adheridos son: Café Sublime, de Av. Libertador 521 oeste y en la sucursal del Mercado Ancestral. También en Clapton ubicado en Tucumán 230 sur, en el Café La Base de Entre Ríos Sur 302 sur y en el Café La Veredita de la Cervecería Donata.