Chimbas lanza la primera Diplomatura en Industrias Culturales y Creativas con Especialidad en Carnaval

Chimbas es sede del carnaval más importante de San Juan desde hace treinta años. A lo largo de ese tiempo, el municipio ha construido un ecosistema creativo singular, que involucra diseño de vestuario, producción musical, artes del espectáculo, comunicación, gastronomía y turismo.

La diplomatura viene a brindar, por primera vez, un marco académico riguroso a quienes trabajan y crean desde esa tradición.

Economía naranja: cultura como desarrollo

La propuesta se inscribe en el enfoque de la Economía Naranja, que reconoce a las industrias culturales y creativas como motores genuinos de desarrollo territorial. En ese marco, el carnaval no es solo una celebración: es una cadena de valor con impacto económico, social e identitario concreto para la comunidad.

Una alianza entre el municipio y la universidad pública.

La articulación entre la Municipalidad de Chimbas y la FAUD-UNSJ representa el reconocimiento institucional de que la cultura popular requiere formación especializada. El municipio aporta la identidad, la experiencia y el territorio; la universidad, el respaldo científico y pedagógico.

La Intendenta Daniela Rodríguez destacó en el acto: "Hoy le ponemos nombre académico a algo que en Chimbas existe hace treinta años. Los artistas y creadores que hacen posible nuestro carnaval merecen formación, herramientas y reconocimiento."

Sobre la diplomatura

La Primera Diplomatura en Industrias Culturales y Creativas – Fiestas Populares: Especialidad Carnaval tendrá una duración de seis meses e incluye módulos y seminarios a cargo de 25 reconocidos profesionales de San Juan, seleccionados por su trayectoria y experticia en distintas disciplinas vinculadas a la cultura, el diseño, la gestión y las fiestas populares.

La propuesta está orientada a artistas, gestores, diseñadores, comunicadores y emprendedores del sector cultural de Chimbas.

Las inscripciones se realizarán a través de un link que estará disponible en las redes del municipio.