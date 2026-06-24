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Chimbas lanza la primera Diplomatura en Industrias Culturales y Creativas con Especialidad en Carnaval

El municipio y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ presentan una iniciativa académica inédita en la provincia de San Juan.

La Municipalidad de Chimbas y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan (FAUD-UNSJ) lanzaron este miércoles la Primera Diplomatura en Industrias Culturales y Creativas – Fiestas Populares: Especialidad Carnaval, una propuesta formativa inédita en la provincia que convierte al municipio en referente regional en educación cultural.

El acto de lanzamiento se realizó con la presencia de la Intendenta Daniela Rodríguez, el decano de la FAUD-UNSJ, Arq. Carlos Marcelo Herrera, autoridades universitarias, docentes, artistas, gestores culturales, etc.

Una trayectoria que merece formación

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Chimbas es sede del carnaval más importante de San Juan desde hace treinta años. A lo largo de ese tiempo, el municipio ha construido un ecosistema creativo singular, que involucra diseño de vestuario, producción musical, artes del espectáculo, comunicación, gastronomía y turismo.

La diplomatura viene a brindar, por primera vez, un marco académico riguroso a quienes trabajan y crean desde esa tradición.

Economía naranja: cultura como desarrollo

La propuesta se inscribe en el enfoque de la Economía Naranja, que reconoce a las industrias culturales y creativas como motores genuinos de desarrollo territorial. En ese marco, el carnaval no es solo una celebración: es una cadena de valor con impacto económico, social e identitario concreto para la comunidad.

Una alianza entre el municipio y la universidad pública.

La articulación entre la Municipalidad de Chimbas y la FAUD-UNSJ representa el reconocimiento institucional de que la cultura popular requiere formación especializada. El municipio aporta la identidad, la experiencia y el territorio; la universidad, el respaldo científico y pedagógico.

La Intendenta Daniela Rodríguez destacó en el acto: "Hoy le ponemos nombre académico a algo que en Chimbas existe hace treinta años. Los artistas y creadores que hacen posible nuestro carnaval merecen formación, herramientas y reconocimiento."

Sobre la diplomatura

La Primera Diplomatura en Industrias Culturales y Creativas – Fiestas Populares: Especialidad Carnaval tendrá una duración de seis meses e incluye módulos y seminarios a cargo de 25 reconocidos profesionales de San Juan, seleccionados por su trayectoria y experticia en distintas disciplinas vinculadas a la cultura, el diseño, la gestión y las fiestas populares.

La propuesta está orientada a artistas, gestores, diseñadores, comunicadores y emprendedores del sector cultural de Chimbas.

Las inscripciones se realizarán a través de un link que estará disponible en las redes del municipio.

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