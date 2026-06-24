Naturgy invertirá 124 millones de euros en San Juan para el quinquenio 2026-2030

El plan contempla intervenciones críticas en distintos nodos de distribución de 33/13,2 kV para mejorar la confiabilidad del suministro en el sistema interconectado provincial:

Ampliaciones en marcha: Las obras de optimización en las estaciones ET Casa de Gobierno, ET La Laja y ET Ischigualasto ya registran un avance sostenido superior al 50%.

Nuevas plantas: Avanzan las tareas de construcción en los predios de ET Cerrillo, ET Pistacho y ET Termas (con progresos por encima del 25%), destacándose la planta ET Sargento Cabral , que ya alcanzó el 80% de ejecución física.

Nuevos alimentadores: Se proyecta el trazado de nuevas líneas de distribución destinadas a aliviar las cargas generales de la red.

Revolución tecnológica y telecontrol

Para minimizar los tiempos de respuesta ante contingencias, Naturgy implementará una plataforma SCADA de última generación para supervisar y operar la red en tiempo real a distancia. Como medida de seguridad bajo estándares internacionales de alta exigencia, la distribuidora contará con dos Centros de Control separados físicamente, asegurando la redundancia y el soporte del sistema si uno de ellos se ve afectado.

Asimismo, se reemplazará el antiguo sistema analógico de comunicación radial por tecnología digital para el personal de terreno, se renovará el software de sistemas de información geográfica (GIS) cartográfico y se incorporará la telemedición avanzada para grandes usuarios y el régimen de generación distribuida.

Remodelación de sucursales en los departamentos

En paralelo a la infraestructura eléctrica, la prestataria avanza en un plan integral de modernización edilicia y canales comerciales virtuales:

Sarmiento: Comenzó la remodelación total de la sucursal. La atención presencial provisoria se trasladó a calle Uruguay s/n, entre Belgrano y José Ares.

Jáchal y Barreal (Calingasta): Continúan ejecutándose a paso firme las obras de construcción para los nuevos centros de atención al público.

Capital y Albardón: Se completó con éxito la renovación edilicia y ya operan en entornos funcionales. En tanto, las oficinas de calle Mendoza se readecuaron exclusivamente para tareas operativas internas.

Canales digitales: Se migrará el sistema comercial y se ampliará la App y Oficina Virtual para habilitar la autogestión total, sumando la chance de realizar reclamos técnicos en tiempo real con seguimiento y notificaciones automáticas para el usuario.

Con esta renovación, alineada bajo el nuevo propósito global de la firma corporativa, "Cada día. Everyday", Naturgy busca facilitar el vínculo de los sanjuaninos con la energía mediante un servicio más resiliente y moderno.