Manejá tu próximo Volkswagen: tasa 0, test drives y beneficios exclusivos en Yacopini

Cinco modelos para probar y comparar

Los asistentes podrán realizar test drives de algunos de los vehículos más representativos de la gama Volkswagen.

Volkswagen Taos

El SUV mediano de la marca combina espacio, tecnología y seguridad. Está impulsado por un motor 1.4 TSI turbo de 150 CV, asociado a una caja automática Tiptronic de seis velocidades. Se destaca por su amplio baúl de 498 litros, ideal para familias y viajes, además de un completo equipamiento que incluye faros IQ Light LED, pantalla multimedia VW Play de 10 pulgadas, climatizador bi-zona y avanzados asistentes de conducción como control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y detector de punto ciego.

Volkswagen Tera

Es el nuevo SUV compacto de Volkswagen, desarrollado sobre la plataforma MQB, con un diseño moderno y deportivo pensado para el uso urbano sin resignar confort. Se ofrece con motorizaciones nafteras de 110 CV y 101 CV turbo, según la versión, y sobresale por su excelente calidad de materiales, tablero digital, iluminación Full LED y un importante paquete de seguridad que incorpora seis airbags y asistentes a la conducción en sus versiones más equipadas.

Volkswagen Amarok

La pickup insignia de Volkswagen continúa destacándose por su robustez, potencia y versatilidad, preparada tanto para el trabajo como para el uso recreativo. La nueva generación incorpora mejoras en diseño, tecnología y seguridad, con una renovada parrilla iluminada, ópticas LED, seis airbags y múltiples asistentes electrónicos. En las versiones V6, el sistema Overboost permite alcanzar hasta 272 CV en maniobras de sobrepaso, ofreciendo mayor respuesta y seguridad en ruta.

Volkswagen Polo

El hatchback compacto combina eficiencia, tecnología y confort para el uso diario. Disponible con motores nafteros de última generación, ofrece tablero digital, sistema multimedia VW Play con pantalla de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica, cámara de retroceso y un completo equipamiento de seguridad con seis airbags, control de estabilidad y asistente de arranque en pendiente. Es una de las opciones más equilibradas para quienes buscan un vehículo urbano moderno.

Volkswagen Nivus

Con su característica silueta tipo coupé, el Nivus se posiciona como uno de los crossover más atractivos de la marca. Está equipado con un motor 1.0 TSI turbo de 116 CV, caja automática Tiptronic de seis velocidades y un baúl de 415 litros. Además de su diseño, sobresale por incorporar tecnologías de asistencia a la conducción (ADAS), conectividad de última generación y un excelente equilibrio entre prestaciones, eficiencia y confort.

Atención personalizada y múltiples opciones para llegar al 0 km

Además de la posibilidad de conocer y probar toda la gama Volkswagen, todos los vehículos estarán disponibles para venta directa con financiación a tasa 0%, así como a través de planes de ahorro con beneficios exclusivos.

En cada caso, el equipo de Yacopini Süd brindará asesoramiento personalizado para que cada cliente encuentre la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades, ya sea mediante financiación tradicional, plan de ahorro o compra de contado. El objetivo es acompañar a cada persona durante todo el proceso de adquisición, ofreciendo las mejores condiciones comerciales y una atención diferencial.

La experiencia no termina con la entrega del vehículo. Yacopini Süd también pone a disposición de sus clientes un completo servicio de posventa, con personal especializado, repuestos originales y el respaldo oficial de Volkswagen, garantizando un acompañamiento permanente para disfrutar del vehículo con total tranquilidad.

Una oportunidad para vivir la experiencia Volkswagen

El Gran Test Drive permitirá a los asistentes comparar distintos modelos en un mismo lugar, experimentar sus prestaciones al volante y recibir asesoramiento personalizado antes de tomar una decisión de compra.

La cita será el viernes 27 de junio, de 10 a 14 horas, en Yacopini Süd, ubicado en Avenida Paula Albarracín de Sarmiento Norte 699, San Juan, donde Volkswagen abrirá sus puertas para que el público pueda descubrir de cerca las últimas novedades de la marca.