La zona donde ocurre el dolor de cabeza puede dar pistas para conocer la causa

También deben considerarse la intensidad del dolor, su duración, la frecuencia con la que aparece y la presencia de otros síntomas para llegar a un diagnóstico adecuado.

Los expertos recuerdan que una misma causa puede manifestarse en distintas zonas de la cabeza y que la localización del dolor, por sí sola, no permite hacer un diagnóstico definitivo, por lo cual, ante cambios en la intensidad, frecuencia o características habituales de un dolor de cabeza, conviene consultar a un profesional para determinar su causa exacta y descartar problemas más graves.

Dónde puede aparecer el dolor

Las siguientes son zonas principales en las que suele aparecer el dolor y la información que aporta cada una: