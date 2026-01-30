Hualilán detalló cómo y cuándo será el transporte de mineral a Casposo

Cuál será la ruta: Acuerdo con comunidades

Inicialmente, el transporte de mineral desde Hualilán hasta Casposo planificado mediante camiones de carretera cubiertos, será hacia el sur desde Hualilán hasta Villa Calingasta por la Ruta Nacional Nº 149, cruzando el puente sobre el río Calingasta y luego continuará hacia el norte a través del centro de la ciudad por la Ruta Provincial Nº 412 hasta el camino de acceso a la mina Casposo. La distancia total es de aproximadamente 165 kilómetros.

En el informe, la compañía recordó que durante una serie de reuniones en Calingasta, las partes interesadas locales expresaron su preocupación por el impacto de los períodos pico de transporte que involucran entre 35 y 50 camiones por día que pasan por la ciudad y sobre el puente del río Calingasta. Los problemas clave identificados incluyeron posibles daños a la infraestructura existente de carreteras y puentes, impactos de vibraciones en las residencias cercanas, efectos en el turismo (la principal actividad económica de la ciudad) y la seguridad vial. “La Compañía considera que las comunidades de Calingasta y Ullum son partes interesadas importantes en el Proyecto Hualilán y está comprometida con la participación continua durante todo el desarrollo del proyecto”, señalaron.

Un bypass y un puente Bailey

En respuesta a los comentarios de la comunidad, la compañía se ha comprometido a construir un bypass alrededor del puente del río Calingasta durante los primeros seis meses de transporte de mineral. Paralelamente, completará una evaluación estructural y de carga del puente, la cual será realizada por un grupo de ingeniería debidamente cualificado y supervisada por consultores recomendados por las autoridades de San Juan.

Durante este período provisional, el transporte por camión se limitará a un máximo de 25 toneladas por camión, en lugar de las 35 toneladas previstas, lo que incrementará el costo del transporte en aproximadamente US$10 por tonelada transportada.

Se han logrado avances significativos en el bypass, que tendrá una longitud total de aproximadamente 2 kilómetros. La Compañía ha firmado acuerdos de acceso trienales con todos los propietarios de terrenos requeridos, ha comenzado la construcción de los primeros tramos del trazado y ya se encuentra en obra un puente Bailey para el cruce del río de 15 a 20 metros. Knight Piesold, con oficina en San Juan, supervisa las actividades de construcción. Se estima una inversión total de capital para la circunvalación de entre 0,5 y 1 millón de dólares estadounidenses, y se espera que finalice en los próximos seis meses.

Las pruebas de carga y estructurales del puente también están muy avanzadas. Se han obtenido todas las aprobaciones necesarias, se ha acordado el alcance de las pruebas con las autoridades locales y se han contratado consultores especializados para realizar y supervisar la evaluación. Se prevé que las pruebas de carga concluyan en un plazo de 4 a 8 semanas.

“La Compañía reconoce y agradece la participación constructiva de la comunidad de Calingasta y las autoridades provinciales de San Juan, cuyo enfoque colaborativo ha permitido la resolución oportuna de las preocupaciones de las principales partes interesadas y la eficiente tramitación de todas las aprobaciones necesarias”, indicaron en el documento.