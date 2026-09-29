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Heladas en San Juan: confirman 1.350 denuncias y van por la emergencia agrícola

El secretario de Agroindustria y Ganadería, Miguel Moreno, confirmó que finalizó el plazo para presentar denuncias con más de 18.500 hectáreas afectadas.

El Gobierno de San Juan avanza en la elaboración del informe técnico definitivo para declarar la emergencia agropecuaria en la provincia, tras concluir el plazo de presentación de denuncias por las heladas tempranas registradas en las últimas semanas. La medida fue confirmada por el secretario de Agroindustria y Ganadería, Miguel Moreno, quien destacó el fuerte impacto del fenómeno climático en la producción local.

Hasta el momento se contabilizan 1.350 denuncias que abarcan unas 18.500 hectáreas afectadas en todo el territorio provincial, una cifra considerablemente superior a los registros del año previo. Los departamentos con mayores perjuicios son Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete, siendo la vitivinicultura el sector más golpeado, seguido por las explotaciones de olivos y la horticultura.

Actualmente, los equipos técnicos de la provincia ultiman las tareas de peritaje en campo para determinar con precisión el porcentaje global de mermas, las cuales impactarán de forma directa en los volúmenes de la próxima cosecha. Una vez consolidado el informe, la Secretaría convocará a la comisión provincial para avanzar con el decreto formal y elevar posteriormente la solicitud de homologación ante la Nación.

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Asimismo, la cartera productiva trabaja en el diseño de un proyecto para modificar la actual Ley de Emergencia Agropecuaria —vigente desde la década del 70— con el objetivo de agilizar los procesos administrativos y permitir declaraciones parciales por distritos o departamentos ante futuras contingencias.

Fuente: radio Sarmiento

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