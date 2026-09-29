El Gobierno de San Juan avanza en la elaboración del informe técnico definitivo para declarar la emergencia agropecuaria en la provincia, tras concluir el plazo de presentación de denuncias por las heladas tempranas registradas en las últimas semanas. La medida fue confirmada por el secretario de Agroindustria y Ganadería, Miguel Moreno, quien destacó el fuerte impacto del fenómeno climático en la producción local.
Heladas en San Juan: confirman 1.350 denuncias y van por la emergencia agrícola
El secretario de Agroindustria y Ganadería, Miguel Moreno, confirmó que finalizó el plazo para presentar denuncias con más de 18.500 hectáreas afectadas.