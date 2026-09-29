Heladas en San Juan: confirman 1.350 denuncias y van por la emergencia agrícola

Hasta el momento se contabilizan 1.350 denuncias que abarcan unas 18.500 hectáreas afectadas en todo el territorio provincial, una cifra considerablemente superior a los registros del año previo. Los departamentos con mayores perjuicios son Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete, siendo la vitivinicultura el sector más golpeado, seguido por las explotaciones de olivos y la horticultura.

Actualmente, los equipos técnicos de la provincia ultiman las tareas de peritaje en campo para determinar con precisión el porcentaje global de mermas, las cuales impactarán de forma directa en los volúmenes de la próxima cosecha. Una vez consolidado el informe, la Secretaría convocará a la comisión provincial para avanzar con el decreto formal y elevar posteriormente la solicitud de homologación ante la Nación.