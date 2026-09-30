De la minería a las Pymes: EMPREZAR 2026 reúne a los gigantes de la industria

La Unión Industrial de San Juan (UISJ) lleva adelante este miércoles 30 de septiembre la edición 2026 de EMPREZAR, el evento definitivo para la industria, la innovación y el desarrollo productivo de la región. De 17:00 a 23:30 horas, las actividades se repartirán de forma estratégica entre el Centro Cultural Conte-Grand y el Centro de Convenciones.