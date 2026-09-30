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De la minería a las Pymes: EMPREZAR 2026 reúne a los gigantes de la industria

Organizado por la Unión Industrial de San Juan, el encuentro se realiza este 30 de septiembre en el Centro Cultural Conte-Grand y el Centro de Convenciones. Bajo el lema "Hacer. Transformar. Liderar", congregará a empresarios, emprendedores e instituciones en una jornada intensiva de vinculación.

La Unión Industrial de San Juan (UISJ) lleva adelante este miércoles 30 de septiembre la edición 2026 de EMPREZAR, el evento definitivo para la industria, la innovación y el desarrollo productivo de la región. De 17:00 a 23:30 horas, las actividades se repartirán de forma estratégica entre el Centro Cultural Conte-Grand y el Centro de Convenciones.

Diseñado como un ecosistema dinámico estructurado en tres fases estratégicas, el programa ofrece un recorrido completo que va desde la vinculación directa hasta el debate de alto nivel y el relacionamiento relajado.

Cronograma y detalle de actividades:

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  • Fase 1: Conexión Multiespacio (17:00 h a 19:00 h - Centro Cultural Conte-Grand)

    • Punto de Giro & Ennoia Latam: Espacio dedicado a micromentorías, rondas de vinculación entre la industria e investigadores, y rondas de pitcheos de proyectos.

    • Cápuslas de consultoría express: Estaciones rotativas de 15 minutos en áreas operativas como Legal, Comunicación, Tecnología, Finanzas, Recursos Humanos, Operaciones, Logística y Marketing.

    • Arte Industrial: Exposición a cargo de Artify con muestra de obras e intervención cultural en vivo.

    • Trivia interactiva: Competencia en vivo del "Juego de los 8 Escalones", donde los asistentes participan escaneando códigos QR para ganar puntos.

  • Fase 2: Inspiración - Foro EMPREZAR (19:30 h a 21:30 h - Centro de Convenciones)

    • Panel 1 - Minería ("La industria que se viene"): Disertaciones a cargo de Matías Baglietto (MINETECH / PIRCA Safety / CAPMIN), Rodolfo Ovalles (Proyecto Los Azules) e Iván Grgic (Glencore Pachón).

    • Panel 2 - Liderazgo y Resiliencia ("No se llega solo"): Historias de trabajo en equipo expuestas por el automovilista profesional Tobías Martínez y el empresario gastronómico Mauricio Teresko.

    • Panel 3 - Transformación e Industria ("Cambiar sin perder el ADN"): Análisis sobre el recambio en empresas familiares con Marysol Rodríguez (Grupo Sinteplast) y Laura Passerini (Molino Passerini).

  • Fase 3: Acción & Celebración (A partir de las 21:45 h)

    • After Event & Networking: Espacio de cierre para generar alianzas informales, vincular talento joven con firmas consolidadas y propiciar acuerdos de innovación conjunta.

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