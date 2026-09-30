Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete lideran las denuncias por daños de heladas

Según precisó el funcionario, el registro de solicitudes cerró con un total de 1.350 denuncias formalizadas, que representan un estimado de 18.500 hectáreas afectadas. Si bien el fenómeno climático impactó a distintos puntos del territorio provincial, la mayor concentración de presentaciones y daños en cultivos se registró en los departamentos de Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete, coincidentemente con las áreas de mayor superficie vitivinícola.

En relación a las producciones comprometidas, la vitivinicultura se posiciona como el sector más golpeado, seguido por los cultivos de olivo y la horticultura. Los equipos técnicos de la secretaría continúan en el terreno realizando las inspecciones de peritaje finca por finca para determinar el porcentaje definitivo de pérdidas por varietal y cultivo.