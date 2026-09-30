El Gobierno de San Juan avanza en la etapa final de peritajes para evaluar el impacto de las heladas tempranas que afectaron a los sectores productivos de la provincia. En una entrevista con Miguel Moreno, Secretario de Agroindustria y Ganadería, el funcionario brindó detalles sobre el volumen de denuncias recibidas y las zonas geográficas donde se concentraron los principales daños.
Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete lideran las denuncias por daños de heladas
El Secretario de Agroindustria y Ganadería, Miguel Moreno, confirmó que se registraron 1.350 denuncias por heladas tempranas en 18.500 hectáreas.