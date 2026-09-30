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Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete lideran las denuncias por daños de heladas

El Secretario de Agroindustria y Ganadería, Miguel Moreno, confirmó que se registraron 1.350 denuncias por heladas tempranas en 18.500 hectáreas.

El Gobierno de San Juan avanza en la etapa final de peritajes para evaluar el impacto de las heladas tempranas que afectaron a los sectores productivos de la provincia. En una entrevista con Miguel Moreno, Secretario de Agroindustria y Ganadería, el funcionario brindó detalles sobre el volumen de denuncias recibidas y las zonas geográficas donde se concentraron los principales daños.

Según precisó el funcionario, el registro de solicitudes cerró con un total de 1.350 denuncias formalizadas, que representan un estimado de 18.500 hectáreas afectadas. Si bien el fenómeno climático impactó a distintos puntos del territorio provincial, la mayor concentración de presentaciones y daños en cultivos se registró en los departamentos de Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete, coincidentemente con las áreas de mayor superficie vitivinícola.

En relación a las producciones comprometidas, la vitivinicultura se posiciona como el sector más golpeado, seguido por los cultivos de olivo y la horticultura. Los equipos técnicos de la secretaría continúan en el terreno realizando las inspecciones de peritaje finca por finca para determinar el porcentaje definitivo de pérdidas por varietal y cultivo.

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Una vez concretado el procesamiento total de los datos y elaborado el informe final, el Ejecutivo provincial convocará a la comisión técnica y a las cámaras del sector para avanzar en la formalización de la Declaración de Emergencia Agropecuaria, la cual posteriormente será elevada ante los organismos correspondientes a nivel nacional.

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