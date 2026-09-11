Luego de las heladas que perjudicaron a los productores sanjuaninos durante el pasado fin de semana, en lo que va de esta semana, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación registró 400 denuncias. En total, son 6318 las hectáreas que resultaron afectadas por las inclemencias climáticas y dichas denuncias provienen de los departamentos 25 de Mayo, Caucete, San Martín, 9 de Julio, Angaco, Pocito, Ullum, Rawson, Albardón, Santa Lucia, Zonda y Chimbas.
Ya se registraron 400 denuncias de productores por las heladas
En total, son más de 6 mil las herctáreas afectadas en distitnos puntos de la provincia.