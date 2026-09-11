Ya se registraron 400 denuncias de productores por las heladas

Ante esta situación, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, destacó el esfuerzo con que trabajó durante toda la semana el equipo de la Dirección de Contingencias Climáticas y Registro Productor para dar respuesta a todos los reclamos recibidos.

Además, Fernández insistió en la importancia de que los productores realicen sus denuncias dentro de los 10 días hábiles desde la fecha del siniestro e hizo énfasis en la agilidad para realizar dicho trámite.