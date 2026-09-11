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Ya se registraron 400 denuncias de productores por las heladas

En total, son más de 6 mil las herctáreas afectadas en distitnos puntos de la provincia.

Luego de las heladas que perjudicaron a los productores sanjuaninos durante el pasado fin de semana, en lo que va de esta semana, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación registró 400 denuncias. En total, son 6318 las hectáreas que resultaron afectadas por las inclemencias climáticas y dichas denuncias provienen de los departamentos 25 de Mayo, Caucete, San Martín, 9 de Julio, Angaco, Pocito, Ullum, Rawson, Albardón, Santa Lucia, Zonda y Chimbas.

Ante esta situación, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, destacó el esfuerzo con que trabajó durante toda la semana el equipo de la Dirección de Contingencias Climáticas y Registro Productor para dar respuesta a todos los reclamos recibidos.

Además, Fernández insistió en la importancia de que los productores realicen sus denuncias dentro de los 10 días hábiles desde la fecha del siniestro e hizo énfasis en la agilidad para realizar dicho trámite.

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“En función del daño comprobado y peritado, se harán las evaluaciones pertinentes para declarar la correspondiente emergencia agropecuaria para los sectores afectados”, expresó el ministro Gustavo Fernández.

Para más información o consultas, pueden comunicarse con la Dirección de Contingencias y Registro de Productores al teléfono 4306345.

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