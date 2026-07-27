Veladero informó que continúa monitoreando la evolución del evento climático extraordinario que afecta a la alta montaña. En este contexto, la compañía mantiene suspendidas de manera preventiva sus actividades productivas, manteniendo en la operación únicamente a los equipos abocados a funciones esenciales de supervisión, mantenimiento de infraestructura crítica y gestión ambiental.
Por el clima, Veladero inició traslados aéreos preventivos en la mina
La compañía mantiene suspendidas las actividades productivas y prioriza la seguridad del personal alojado en el campamento mientras continúan los trabajos de despeje en los caminos.