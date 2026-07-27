Por el clima, Veladero inició traslados aéreos preventivos en la mina

Aprovechando las ventanas de buen tiempo y conforme a las evaluaciones técnicas, se han iniciado traslados aéreos puntuales para evacuar de forma preventiva a colaboradores priorizados según criterios operacionales y de bienestar. Esta medida responde a que los caminos de acceso terrestre aún permanecen cerrados y en tareas de despeje.

El gerente general de Veladero, Yuri Sáenz, destacó que la seguridad es el principio que guía cada decisión: "Nuestro equipo se encuentra tranquilo, en buenas condiciones y con suministros suficientes y adecuados para continuar en campamento hasta que la situación se normalice. Estos traslados forman parte de las medidas previstas para gestionar un evento de estas características y se realizan únicamente cuando las condiciones meteorológicas y las evaluaciones técnicas determinan que es seguro hacerlo".