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Por el clima, Veladero inició traslados aéreos preventivos en la mina

La compañía mantiene suspendidas las actividades productivas y prioriza la seguridad del personal alojado en el campamento mientras continúan los trabajos de despeje en los caminos.

Veladero informó que continúa monitoreando la evolución del evento climático extraordinario que afecta a la alta montaña. En este contexto, la compañía mantiene suspendidas de manera preventiva sus actividades productivas, manteniendo en la operación únicamente a los equipos abocados a funciones esenciales de supervisión, mantenimiento de infraestructura crítica y gestión ambiental.

Aprovechando las ventanas de buen tiempo y conforme a las evaluaciones técnicas, se han iniciado traslados aéreos puntuales para evacuar de forma preventiva a colaboradores priorizados según criterios operacionales y de bienestar. Esta medida responde a que los caminos de acceso terrestre aún permanecen cerrados y en tareas de despeje.

El gerente general de Veladero, Yuri Sáenz, destacó que la seguridad es el principio que guía cada decisión: "Nuestro equipo se encuentra tranquilo, en buenas condiciones y con suministros suficientes y adecuados para continuar en campamento hasta que la situación se normalice. Estos traslados forman parte de las medidas previstas para gestionar un evento de estas características y se realizan únicamente cuando las condiciones meteorológicas y las evaluaciones técnicas determinan que es seguro hacerlo".

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La empresa continuará evaluando el estado del tiempo y mantiene la aplicación de protocolos estandarizados para coordinar las acciones junto con las autoridades competentes.

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