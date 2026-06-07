Capital pone en marcha el Plan 50 cuadras de mejoras en el microcentro sanjuanino

Los trabajos se desarrollarán de manera simultánea en dos frentes de obra: de este a oeste, desde calle Caseros hasta avenida Alem, y de norte a sur, desde calle Laprida hasta calle Santa Fe, alcanzando la totalidad de las arterias comprendidas dentro de ese cuadrante.

Con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento de la zona comercial, administrativa e institucional más importante de la provincia, el municipio diseñó un operativo integral que involucra a todas las áreas de gestión.

Además de la presencia de personal para ordenar el tránsito, se dispondrán monitores urbanos y equipos territoriales que informarán de manera permanente sobre el avance de las tareas.

La planificación prevé un plazo estimado de seis meses de ejecución, con un promedio de tres días de trabajo por cuadra.

Dependiendo de las características de cada sector, algunas calles mantendrán circulación parcial mientras se realizan las obras, mientras que en otras será necesario efectuar cortes totales de tránsito.

A fin de acompañar a los vecinos, comerciantes e instituciones, la Municipalidad informará oportunamente los desvíos y restricciones de circulación a través de sus canales oficiales, redes sociales y la aplicación ECO.

Además podes ingresar a la plataforma para seguir avance de obra y cortes: www.cortesdecalles.sanjuan.gob.ar

Paralelamente, equipos de la Secretaría de Gobierno recorren las cuadras incluidas en el proyecto para brindar información personalizada y facilitar la organización de las actividades cotidianas.

La intervención forma parte de una estrategia integral de mejoramiento de la infraestructura vial urbana. Tras haber avanzado en la pavimentación de más de 200.000 metros cuadrados fuera de las cuatro avenidas mediante convenios preexistentes, la gestión municipal avanza ahora sobre el microcentro, un sector clave para la movilidad y el desarrollo económico de la ciudad.

Con esta obra, la Ciudad de San Juan continúa impulsando acciones que fortalecen la seguridad vial, mejoran la conectividad urbana y contribuyen a la construcción de una ciudad más ordenada, accesible y preparada para el futuro.