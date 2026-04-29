Desde ahora se podrán ver los cortes de calles a través de Google Maps

Al respecto, la ministra de Gobierno Laura Palma expresó: “Esta medida es un mecanismo tendiente a poder dar un mayor ordenamiento del tráfico, al alcance de todas las personas que son usuarias de la RedTulum como de quienes se desplazan en otros vehículos, accesible desde el celular e incorporado a algo sencillo de manejar como Google Maps”.

Palma enfatizó además que esta herramienta digital tendrá funciones de gran importancia: “Toda esta información se ve en tiempo real, lo cual permite planificar cualquier tipo de viaje. Pero además los sanjuaninos van a poder contar con la posibilidad de avisar sobre cortes que no hayan sido notificados, permitiendo a los ciudadanos contribuir en los esfuerzos del gobierno provincial por ordenar el tránsito y modernizar la movilidad urbana”.

El secretario de Tránsito y Transporte Marcelo Molina se refirió a los aspectos técnicos de la web, resaltando el valor de la integración de esta plataforma con Google Maps para una identificación puntual de los cortes: “Es positivo contar con una ayuda de este tipo en una provincia que crece con cada vez más obras”.