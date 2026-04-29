El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, puso a disposición de la ciudadanía un instrumento digital que permite prever cambios de trayecto al circular con algún vehículo por la provincia. Esta herramienta está basada en la plataforma de Google Maps y extiende la posibilidad de localizar cortes de calle en cualquier dispositivo y en tiempo real.
Desde ahora se podrán ver los cortes de calles a través de Google Maps
Los sanjuaninos pueden revisar la ubicación precisa de tramos interrumpidos por obras y planificar sus recorridos con una herramienta web.