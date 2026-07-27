Impacto millonario: la Maratón Internacional generó casi $5 mil millones en San Juan

El derrame económico alcanzó a diversos departamentos de la provincia. Calingasta encabezó la ocupación hotelera con un 81%, seguido muy de cerca por Iglesia con un 76%, demostrando la capacidad de los eventos de gran escala para movilizar el turismo interno hacia los valles cordilleranos.

En cuanto al perfil de los visitantes, el 94% correspondió a turismo nacional —liderado por Buenos Aires (más del 50%), Córdoba, Neuquén y Mendoza—, mientras que el 6% restante fueron turistas internacionales, principalmente provenientes de Chile, además de Paraguay, Brasil, Bélgica y Francia.

Estadía, alojamiento y transporte

Según los datos oficiales, la estadía promedio fue de cuatro noches, con grupos constituidos en su mayoría por familias o amigos de unas cinco personas.

Respecto a las preferencias de alojamiento y traslados:

Hospedaje: El 49,2% eligió hoteles y apart hoteles, el 23,7% optó por casas o departamentos en alquiler y un 14,9% prefirió cabañas.

Transporte: El vehículo particular fue el medio predominante para arribar a la provincia (72,9%), seguido por el ómnibus de larga distancia (18,8%) y el avión (6,5%).

Este balance ratifica el valor de articular el deporte de alto rastro con la agenda cultural y turística local, dinamizando los sectores gastronómico, hotelero y comercial de San Juan.