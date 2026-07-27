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Impacto millonario: la Maratón Internacional generó casi $5 mil millones en San Juan

La llegada de más de 7.600 turistas impulsó el turismo y el comercio. Calingasta e Iglesia lideraron la ocupación hotelera en la provincia.

La Maratón Internacional de San Juan no solo fue un éxito deportivo, sino que se consolidó como un verdadero motor económico para la provincia. Durante el fin de semana del evento, que coincidió con el receso invernal, la llegada estimada de 7.694 turistas generó un impacto económico directo de $4.969.646.928, registrando una ocupación hotelera promedio del 61% a nivel provincial.

El pico de actividad turística se concentró entre el viernes y el domingo, días en los que el Gran San Juan alcanzó un 70% de ocupación. A este flujo contribuyó el receso escolar en jurisdicciones clave como Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santiago del Estero.

Calingasta e Iglesia, al frente en ocupación

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El derrame económico alcanzó a diversos departamentos de la provincia. Calingasta encabezó la ocupación hotelera con un 81%, seguido muy de cerca por Iglesia con un 76%, demostrando la capacidad de los eventos de gran escala para movilizar el turismo interno hacia los valles cordilleranos.

En cuanto al perfil de los visitantes, el 94% correspondió a turismo nacional —liderado por Buenos Aires (más del 50%), Córdoba, Neuquén y Mendoza—, mientras que el 6% restante fueron turistas internacionales, principalmente provenientes de Chile, además de Paraguay, Brasil, Bélgica y Francia.

Estadía, alojamiento y transporte

Según los datos oficiales, la estadía promedio fue de cuatro noches, con grupos constituidos en su mayoría por familias o amigos de unas cinco personas.

Respecto a las preferencias de alojamiento y traslados:

  • Hospedaje: El 49,2% eligió hoteles y apart hoteles, el 23,7% optó por casas o departamentos en alquiler y un 14,9% prefirió cabañas.

  • Transporte: El vehículo particular fue el medio predominante para arribar a la provincia (72,9%), seguido por el ómnibus de larga distancia (18,8%) y el avión (6,5%).

Este balance ratifica el valor de articular el deporte de alto rastro con la agenda cultural y turística local, dinamizando los sectores gastronómico, hotelero y comercial de San Juan.

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