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De la autonomía al control: por qué la rutina escolar de los 70 y 80 hoy encendería las alarmas

Volver solos a casa, exponer las calificaciones frente al aula o el castigo público en el pizarrón eran prácticas habituales hace décadas. Hoy, las leyes y los nuevos enfoques las volvieron impensadas, pero la psicología advierte sobre la pérdida de habilidades clave en las nuevas generaciones.

Las experiencias escolares de las décadas de 1970 y 1980 transcurrían en un escenario radicalmente distinto al actual. Situaciones que entonces formaban parte de la rutina diaria de cualquier alumno, hoy serían motivo de intervención inmediata por parte de padres, docentes y autoridades educativas.

Este cambio de paradigma no responde únicamente a una transformación cultural, sino a la aplicación de nuevas leyes de protección infantil y a una mayor atención a la salud mental. Sin embargo, la psicología actual arroja un dato revelador: las personas criadas en aquellos entornos de menor supervisión desarrollaron capacidades de autonomía y resolución de problemas que hoy escasean.

El fenómeno de los "niños de la llave"

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Hace algunas décadas, era frecuente que los menores regresaran a una casa vacía después de la escuela y permanecieran allí solos hasta que sus padres terminaran la jornada laboral. Conocidos en el mundo anglosajón como latchkey children (por la llave que llevaban colgada al cuello), estos niños forjaban una independencia temprana. Hoy, por cuestiones de seguridad, esta práctica se limita casi exclusivamente a los adolescentes.

El fin de la exposición pública

La dinámica dentro del aula también sufrió modificaciones drásticas para proteger la privacidad y la autoestima de los estudiantes:

  • Educación Física y competencia: En los 80, las carreras o pruebas de resistencia se realizaban bajo la mirada de todo el curso, comparando abiertamente los resultados. Hoy, los programas se enfocan en objetivos personales de salud.
  • Calificaciones a viva voz: Era habitual que los exámenes fueran corregidos por los propios compañeros y que el docente anunciara las notas en voz alta. Los debates sobre la privacidad de la información académica pusieron fin a esta costumbre.
  • Disciplina en el pizarrón: Escribir el nombre de un estudiante en la pizarra junto a advertencias por mal comportamiento fue reemplazado por métodos disciplinarios menos estigmatizantes.

Una infancia con mayor autonomía

Más allá de las aulas, la principal diferencia generacional radica en el nivel de independencia. Caminar solos por el barrio o pasar horas sin supervisión directa adulta formaban parte de una cotidianidad considerada normal. Hoy, los expertos debaten sobre el equilibrio necesario: si bien los entornos actuales son indudablemente más seguros y respetuosos, el desafío está en no sobreproteger a las nuevas generaciones para que puedan desarrollar su propia resiliencia.

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