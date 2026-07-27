De la autonomía al control: por qué la rutina escolar de los 70 y 80 hoy encendería las alarmas

Hace algunas décadas, era frecuente que los menores regresaran a una casa vacía después de la escuela y permanecieran allí solos hasta que sus padres terminaran la jornada laboral. Conocidos en el mundo anglosajón como latchkey children (por la llave que llevaban colgada al cuello), estos niños forjaban una independencia temprana. Hoy, por cuestiones de seguridad, esta práctica se limita casi exclusivamente a los adolescentes.

El fin de la exposición pública

La dinámica dentro del aula también sufrió modificaciones drásticas para proteger la privacidad y la autoestima de los estudiantes:

Educación Física y competencia: En los 80, las carreras o pruebas de resistencia se realizaban bajo la mirada de todo el curso, comparando abiertamente los resultados. Hoy, los programas se enfocan en objetivos personales de salud.

En los 80, las carreras o pruebas de resistencia se realizaban bajo la mirada de todo el curso, comparando abiertamente los resultados. Hoy, los programas se enfocan en objetivos personales de salud. Calificaciones a viva voz: Era habitual que los exámenes fueran corregidos por los propios compañeros y que el docente anunciara las notas en voz alta. Los debates sobre la privacidad de la información académica pusieron fin a esta costumbre.

Era habitual que los exámenes fueran corregidos por los propios compañeros y que el docente anunciara las notas en voz alta. Los debates sobre la privacidad de la información académica pusieron fin a esta costumbre. Disciplina en el pizarrón: Escribir el nombre de un estudiante en la pizarra junto a advertencias por mal comportamiento fue reemplazado por métodos disciplinarios menos estigmatizantes.

Una infancia con mayor autonomía

Más allá de las aulas, la principal diferencia generacional radica en el nivel de independencia. Caminar solos por el barrio o pasar horas sin supervisión directa adulta formaban parte de una cotidianidad considerada normal. Hoy, los expertos debaten sobre el equilibrio necesario: si bien los entornos actuales son indudablemente más seguros y respetuosos, el desafío está en no sobreproteger a las nuevas generaciones para que puedan desarrollar su propia resiliencia.