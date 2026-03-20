Habilitaron el Paso de Agua Negra: horarios y estado de rutas

En ese contexto, también se difundió el parte actualizado del estado de rutas provinciales correspondiente al 18 de marzo de 2026, donde se advierte sobre distintos tramos con circulación condicionada y sectores directamente intransitables.

Según la Dirección Provincial de Vialidad, en el departamento Calingasta las rutas se encuentran transitables con precaución, con presencia de equipos trabajando en zonas como Las Hornillas y el tramo entre Tamberías y Sorocayense.

En Sarmiento, el panorama es más complejo, con sectores transitables y otros intransitables. Puntualmente, la Ruta Provincial 116, en Calle Mendoza Vieja, permanece cortada por embanque, mientras que otros tramos presentan circulación con precaución.

En Iglesia, todas las rutas se encuentran habilitadas pero con advertencias, incluyendo el camino hacia el Paso de Agua Negra, donde también se solicita máxima atención por trabajos en la zona.

Jáchal presenta condiciones similares, con rutas transitables pero bajo precaución, mientras que en Valle Fértil se suman complicaciones por lloviznas que afectan la visibilidad y el estado del terreno en distintos caminos.

En Ullum, se reportan desvíos y reducción de calzada en sectores específicos, y en Rawson hay tramos con equipos trabajando que obligan a disminuir la velocidad.

Uno de los puntos más críticos se registra en Pocito, donde la Ruta Provincial 159 (calle 6), en su intersección con calle Chacabuco, se encuentra intransitable por el hundimiento de un puente, con desvíos señalizados en la zona.

Las autoridades reiteraron la importancia de circular con precaución, especialmente en zonas de badenes o donde haya presencia de material de arrastre, además de respetar las indicaciones del personal que trabaja en los distintos tramos.

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