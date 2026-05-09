"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > PASO

Paso de Agua Negra: Chile proyecta abrirlo hasta junio

La operatividad del Paso de Agua Negra podría mantenerse hasta junio, aunque aclaran que todo dependerá de las condiciones climáticas.

Un balance positivo está dejando la temporada actual de la mano del paso de Agua Negra, lo que motiva la intención de extender su funcionamiento durante mayo e, incluso, hacia junio, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Así lo informó el delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino, quien destacó el alto flujo de usuarios y la relevancia del corredor internacional.

“Respecto del trabajo en el paso de Agua Negra, el balance de la temporada es muy positivo, siendo esta, la quinta temporada con más flujo de personas en la historia del paso”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que, hasta el 30 de abril pasado, se registraba el cruce de 72.117 personas, con una dinámica fronteriza activa. “Esto demuestra la importancia de este corredor para nuestra integración regional”, señaló la autoridad.

Te puede interesar...

En esa línea, explicó que la decisión de extender el funcionamiento responde a condiciones climáticas favorables, aunque recalcó que la seguridad seguirá siendo el principal criterio. “Dadas las condiciones climáticas y el pronóstico de un invierno tardío, nuestra intención es mantener la ruta operativa durante todo el mes de mayo e incluso proyectarlo hasta junio. Sin embargo, quiero ser enfático, la seguridad es nuestra prioridad”, indicó, advirtiendo que ante eventuales tormentas o nevazones se aplicarán cierres preventivos.

El delegado también destacó el trabajo coordinado de los servicios en el complejo fronterizo, detallando que “Aduanas, PDI y SAG permanecen desplegados y operativos con tiempos de atención inmediatos”.

En materia de control, agregó que “el SAG logró la interceptación de 1,5 toneladas de productos de origen animal y vegetal”, junto con nueve procedimientos exitosos que permitieron incautar drogas, municiones y fuegos artificiales.

FUENTE: El Día

Temas

Te puede interesar