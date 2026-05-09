Un balance positivo está dejando la temporada actual de la mano del paso de Agua Negra, lo que motiva la intención de extender su funcionamiento durante mayo e, incluso, hacia junio, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Así lo informó el delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino, quien destacó el alto flujo de usuarios y la relevancia del corredor internacional.
Paso de Agua Negra: Chile proyecta abrirlo hasta junio
La operatividad del Paso de Agua Negra podría mantenerse hasta junio, aunque aclaran que todo dependerá de las condiciones climáticas.