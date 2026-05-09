Paso de Agua Negra: Chile proyecta abrirlo hasta junio

En esa línea, explicó que la decisión de extender el funcionamiento responde a condiciones climáticas favorables, aunque recalcó que la seguridad seguirá siendo el principal criterio. “Dadas las condiciones climáticas y el pronóstico de un invierno tardío, nuestra intención es mantener la ruta operativa durante todo el mes de mayo e incluso proyectarlo hasta junio. Sin embargo, quiero ser enfático, la seguridad es nuestra prioridad”, indicó, advirtiendo que ante eventuales tormentas o nevazones se aplicarán cierres preventivos.

El delegado también destacó el trabajo coordinado de los servicios en el complejo fronterizo, detallando que “Aduanas, PDI y SAG permanecen desplegados y operativos con tiempos de atención inmediatos”.

En materia de control, agregó que “el SAG logró la interceptación de 1,5 toneladas de productos de origen animal y vegetal”, junto con nueve procedimientos exitosos que permitieron incautar drogas, municiones y fuegos artificiales.