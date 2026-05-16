Tras horas de búsqueda, apareció sano y salvo el adolescente desaparecido

Una búsqueda que movilizó a vecinos y redes sociales

Durante varias horas, la imagen de Ciro circuló masivamente por redes sociales, grupos barriales y cadenas de WhatsApp, donde cientos de personas colaboraron compartiendo la información para intentar localizarlo.

Según los datos difundidos por la familia, el joven llevaba ropa deportiva gris —buzo y pantalón— y utilizaba lentes.

Además del operativo policial, vecinos de distintos departamentos comenzaron a compartir publicaciones y pedidos de ayuda para acelerar su aparición, en medio de una jornada marcada por el frío y el viento sur.

Con el correr de las horas, crecía la preocupación de sus allegados ante la posibilidad de que el adolescente se hubiera desorientado. Finalmente, cerca de la noche llegó el alivio: Ciro apareció en buen estado de salud y pudo reencontrarse con su familia.

La confirmación rápidamente comenzó a replicarse en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de tranquilidad, agradecimiento y apoyo hacia quienes colaboraron con la búsqueda y difusión.

El caso había mantenido en vilo a vecinos de Pocito y otras zonas de San Juan, que siguieron atentamente cada novedad hasta conocerse el desenlace positivo.