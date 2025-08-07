"
Gustavo Fernández destacó la quita de las retenciones a la cal

Durante una entrevista en el programa Todo Normal de Canal 8, el Ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, se refirió a la reciente decisión del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones a la exportación de cal. Esta medida, que había sido trabajada y solicitada por la gestión del Gobernador Marcelo Orrego, tendrá un impacto positivo en la economía provincial, especialmente en el sector minero.

Fernández destacó que la cal es uno de los productos clave en la economía sanjuanina, con polos productivos importantes: en Sarmiento, Jáchal y Albardón. "Aquí tenemos empresas claves para la exportación de cal, principalmente dirigida a Chile", comentó el funcionario. Además, señaló que la cal es un producto que no tiene altos costos de producción, pero el transporte era una de las principales dificultades, por su costo elevado. "Este aspecto le restaba competitividad, pero ahora con la quita de retenciones, se abre una oportunidad importante para mejorar", agregó.

El ministro de Producción explicó que la cal se encuentra entre los 10 productos más relevantes de la provincia, y es, además, uno de los que más logística y camiones demanda. La eliminación de la retención a este mineral no metálico, que tributaba un 4,5% sobre el valor FOB, beneficiará significativamente a las empresas locales y fomentará la atracción de nuevas inversiones.

El Decreto 563/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) para las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) se fijará en cero por ciento (0%). Con este cambio, la provincia de San Juan, que considera a la cal como un mineral estratégico para su economía, se verá beneficiada por una mejora en la competitividad y en la generación de empleo.

La eliminación de las retenciones, que ya ha sido aplicada a otros productos como el oro, es una medida que refleja el compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo de las economías regionales y, en particular, con la provincia de San Juan.

