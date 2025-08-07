Gustavo Fernández destacó la quita de las retenciones a la cal

Fernández destacó que la cal es uno de los productos clave en la economía sanjuanina, con polos productivos importantes: en Sarmiento, Jáchal y Albardón. "Aquí tenemos empresas claves para la exportación de cal, principalmente dirigida a Chile", comentó el funcionario. Además, señaló que la cal es un producto que no tiene altos costos de producción, pero el transporte era una de las principales dificultades, por su costo elevado. "Este aspecto le restaba competitividad, pero ahora con la quita de retenciones, se abre una oportunidad importante para mejorar", agregó.

El ministro de Producción explicó que la cal se encuentra entre los 10 productos más relevantes de la provincia, y es, además, uno de los que más logística y camiones demanda. La eliminación de la retención a este mineral no metálico, que tributaba un 4,5% sobre el valor FOB, beneficiará significativamente a las empresas locales y fomentará la atracción de nuevas inversiones.