Durante una entrevista en el programa Todo Normal de Canal 8, el Ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, se refirió a la reciente decisión del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones a la exportación de cal. Esta medida, que había sido trabajada y solicitada por la gestión del Gobernador Marcelo Orrego, tendrá un impacto positivo en la economía provincial, especialmente en el sector minero.
Gustavo Fernández destacó la quita de las retenciones a la cal
El ministro de Producción explicó que la cal se encuentra entre los 10 productos más relevantes de la provincia, y es, además, uno de los que más logística y camiones demanda.