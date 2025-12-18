Grupo Lorenzo presentará la nueva RAM Dakota en San Juan

Dakota, tecnología y potencia de fabricación nacional que impacta en San Juan

La Nueva Ram Dakota, es el modelo que marca la llegada al segmento de las pick-ups medianas. Con dos versiones disponibles, Warlock y Laramie, y una motorización de 2.2 litros turbodiésel capaz de entregar 200 CV de potencia y 450 Nm de torque, combinada con una transmisión automática de 8 velocidades. Dakota se presenta como una opción sólida para el trabajo, la aventura y la vida cotidiana, reafirmando la fortaleza y capacidad que define a la marca Ram.

Luego de mostrarla en sociedad tras su inicio de producción en el Polo Industrial Córdoba, Stellantis lanzó comercialmente en la Argentina y, en San Juan, la nueva unidad ya es comercializada por Lorwest by Lorenzo mediante plan de ahorro y venta convencional.

Ram Dakota desembarca con una propuesta integral que combina diseño robusto, elevada capacidad, tecnología aplicada, confort premium y un completo paquete de seguridad, reafirmando el ADN de la marca en el segmento de las pick-ups medianas. Pensada tanto para el uso diario como para el trabajo y la aventura, se posiciona como una herramienta versátil y sofisticada, preparada para enfrentar todo tipo de desafíos.

Ram Dakota

En materia de diseño, Dakota, presenta una estética sólida y contemporánea, con equipamiento de serie que incluye faros Full LED, antiniebla con función cornering, estribos laterales, protector de cárter y una caja de carga funcional y asistida. La versión Warlock refuerza su identidad off-road con detalles en Satin Grey, llantas de 17 pulgadas y la barra antivuelco RAMBAR®, mientras que la Laramie apuesta por una imagen más refinada, con cromados, llantas de 18 pulgadas y la exclusiva Ram LED Lightbar, que aporta una firma lumínica distintiva.

En términos de capacidad, se destaca por su autonomía y fortaleza estructural. Con una capacidad de carga de 1.020kg y una capacidad de remolque de hasta 3.500kg, se ubica entre las más capaces de su segmento. Su amplia caja de carga, con más de 1.200 litros de volumen útil, y sus dimensiones equilibradas aseguran estabilidad, presencia y un excelente desempeño tanto en ruta como fuera del asfalto, apoyado por un generoso despeje al suelo y ángulos off-road optimizados.

La tecnología ocupa un rol central en la propuesta, con sistemas de tracción configurables, modos de manejo adaptados a distintos terrenos y un completo paquete de asistencias al conductor. Elementos como la cámara 540°, los sensores de estacionamiento, el freno de estacionamiento eléctrico y el monitoreo de presión de neumáticos elevan la experiencia de manejo, aportando precisión, control y seguridad en todo tipo de situaciones.

El confort interior refleja una clara orientación al usuario, con un habitáculo revestido en cuero, asientos delanteros con regulación eléctrica, climatizador automático bi-zona y una consola central pensada para la organización y la conectividad. La central multimedia de 12,3 pulgadas, compatible con Android Auto® y Apple CarPlay®, junto al instrumental digital de 7 pulgadas y el cargador inalámbrico, consolidan un entorno moderno, funcional y de alta calidad percibida.

En seguridad, la Nueva Ram Dakota ofrece un enfoque integral que combina protección pasiva y asistencias avanzadas a la conducción. De serie incorpora seis airbags, controles de estabilidad y tracción, frenos ABS con EBD y anclajes ISOFIX. A esto se suma un completo paquete de ADAS, con control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, detector de punto ciego y frenado autónomo de emergencia, mientras que la versión Laramie agrega alerta de tráfico cruzado.

Desde el punto de vista mecánico, la Dakota está impulsada por un motor turbodiésel 2.2 litros de 200 CV y 450 Nm de torque, asociado a sistemas de tracción integral y modos de manejo que garantizan un desempeño sólido y confiable. Su arquitectura de suspensión y frenos está diseñada para equilibrar confort de marcha, estabilidad y capacidad off-road, incluso en condiciones de trabajo exigentes.

La llegada de la Nueva Ram Dakota a San Juan, de la mano de Lorwest by Lorenzo, marca un nuevo capítulo para la marca en la región, recuperando el espíritu auténtico de la pick-up mediana. Un producto que combina potencia, robustez y tecnología, sin resignar confort ni identidad, y que reafirma la esencia de Ram: vehículos que no solo acompañan el camino, sino que lo definen.

El evento de lanzamiento se hará el próximo 19 de diciembre en Lorwest desde las 19 horas. Para participar del evento llenar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaAnLsb5ihkR9mAlDkkDhmvBmSqGXizHqdyTQKkqqIv58V9g/viewform