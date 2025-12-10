Grupo Lorenzo lanzó el Gran negocio de Fin de Año

Grupo Lorenzo lanzó oficialmente su Gran Negocio de Fin de Año, una propuesta única para quienes buscan acceder a un nuevo vehículo con condiciones irrepetibles en el mercado. Hasta el 31 de diciembre, sus concesionarios en Mendoza, San Juan, San Rafael, San Luis ofrecerán beneficios exclusivos diseñados para cerrar el año manejando un 0km con la mejor ventaja comparativa.
Además, el grupo automotor líder en Cuyo, propone comprar en diciembre con grandes beneficios y patentar en 2026.