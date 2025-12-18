Orrego defendió el federalismo para la gestión de recursos naturales

Agregó que “por eso necesitamos de una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares, pero que ella se aplique en armonía con el desarrollo sostenible y la razonable explotación de nuestros recursos naturales”.

El gobernador remarcó que el texto propuesto no significa una regresión en los estándares de protección ambiental, ni un cambio del objeto protegido por la actual ley, sino simplemente de una adecuación aclaratoria de la ley para aplicarla armónicamente con la explotación de recursos naturales de manera sostenible.

Por otra parte, un aspecto central que resaltó el mandatario provincial es el hecho de que la nueva redacción no delega facultades en las provincias, sino que viene a reparar un avasallamiento de competencias y reconocer facultades originarias y constitucionales de las provincias para cuidar, habilitar y explotar sus recursos naturales, correspondiendo a la Nación solamente fijar los presupuestos mínimos y definir el objeto de protección.

En este sentido, Orrego destacó que “con el nuevo texto propuesto, las formas de relieve del ambiente glacial seguirán protegiéndose de la misma manera, pero ahora, en el ambiente periglacial se aporta mayor precisión con la posibilidad de realizar una evaluación ambiental especifica y exhaustiva, incluso por parte de la autoridad competente provincial, para demostrar que tiene una función hídrica relevante y, en caso negativo, retirarla del inventario de glaciares y solo ante esa circunstancia permitir actividades lícitas”.

En el final de su intervención, el Gobernador hizo hincapié en la capacidad de la provincia de San Juan para ejecutar las facultades reconocidas por el nuevo texto, a partir de la experiencia y disponibilidad de profesionales especializados en la materia. También por la existencia de institutos y gabinetes de la Universidad Nacional de San Juan para trabajar coordinadamente con las autoridades ambientales provinciales.

Defensas provinciales

En representación de las provincias integrantes de la Mesa del Cobre que integran San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy, Orrego estuvo acompañado de su par de Catamarca Raúl Jalil que representa a la mesa del Litio que integran su provincia junto a Salta y Jujuy. Orrego es presidente de la Mesa del Cobre y Jalil lo es de la Mesa del Litio.

Ambos mandatarios realizaron una sólida defensa y argumentación en favor del tratamiento y aprobación de la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, de la que se manifestaron promotores y coautores. Resaltaron que esta labor se realiza siguiendo expresas instrucciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, invocando su doctrina de Concertación Federal, instruyó a las jurisdicciones provinciales y nacional a buscar acuerdos interpretativos para la Ley de Glaciares vigente.