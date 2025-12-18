Natalia Oreiro habló de la crianza de su hijo y generó opiniones varias

Consultada sobre las dificultades que puede generar esta elección frente a otros chicos de su edad, la actriz remarcó la importancia del acuerdo entre adultos: “Y... hay que consensuar entre las familias, si no es muy difícil. Si tiene un grupo de pertenencia que están todos muy hiperconectados, realmente es difícil porque él siente que se queda afuera”. En ese sentido, destacó que el acompañamiento colectivo hace la diferencia.

Finalmente, la actriz valoró el rol de la escuela y el entorno cercano en este proceso: “Si en su grupo más cercano lográs consensuar con las familias, es más fácil. Él también está muy acompañado desde la escuela en ese planteo. En su curso son 38 compañeros, de los cuales entre 12 o 14 todavía están con esto de no tener hasta los 14. Y a los 16 sería la entrega del teléfono que se le llama inteligente”. Así, Oreiro dejó en claro que su decisión busca priorizar el bienestar emocional de su hijo por encima de las presiones de la época.