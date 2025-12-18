"
Natalia Oreiro habló de la crianza de su hijo y generó opiniones varias

Natalia dejó en evidencia que se trata de una decisión consciente, pensada para acompañar el crecimiento de Atahualpa sin someterlo de lleno al mundo digital desde tan chico.

La drástica decisión de Natalia Oreiro sobre la crianza de su hijo Atahualpa quedó expuesta durante una reciente entrevista, en la que la actriz habló con total sinceridad sobre los límites que eligió ponerle a la exposición y al uso de la tecnología. El tema surgió cuando la charla derivó en las consecuencias de la hiperconectividad y en cómo impacta en la vida de su hijo, que está atravesando el inicio de la adolescencia.

En ese contexto, la actriz fue clara al explicar la postura que tomó junto a su pareja: “Tiene casi 14 y no tiene celular. Para su cumpleaños le vamos a regalar uno que no tiene conexión”.

Consultada sobre las dificultades que puede generar esta elección frente a otros chicos de su edad, la actriz remarcó la importancia del acuerdo entre adultos: “Y... hay que consensuar entre las familias, si no es muy difícil. Si tiene un grupo de pertenencia que están todos muy hiperconectados, realmente es difícil porque él siente que se queda afuera. En ese sentido, destacó que el acompañamiento colectivo hace la diferencia.

Finalmente, la actriz valoró el rol de la escuela y el entorno cercano en este proceso: “Si en su grupo más cercano lográs consensuar con las familias, es más fácil. Él también está muy acompañado desde la escuela en ese planteo. En su curso son 38 compañeros, de los cuales entre 12 o 14 todavía están con esto de no tener hasta los 14. Y a los 16 sería la entrega del teléfono que se le llama inteligente”. Así, Oreiro dejó en claro que su decisión busca priorizar el bienestar emocional de su hijo por encima de las presiones de la época.

FUENTE: PrimiciasYa

