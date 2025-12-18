La drástica decisión de Natalia Oreiro sobre la crianza de su hijo Atahualpa quedó expuesta durante una reciente entrevista, en la que la actriz habló con total sinceridad sobre los límites que eligió ponerle a la exposición y al uso de la tecnología. El tema surgió cuando la charla derivó en las consecuencias de la hiperconectividad y en cómo impacta en la vida de su hijo, que está atravesando el inicio de la adolescencia.
Natalia Oreiro habló de la crianza de su hijo y generó opiniones varias
Natalia dejó en evidencia que se trata de una decisión consciente, pensada para acompañar el crecimiento de Atahualpa sin someterlo de lleno al mundo digital desde tan chico.