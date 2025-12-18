"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Penal

El Penal avanza en un nuevo proceso de modernización digital

A través de la implementación de herramientas tecnológicas, la Institución marcó un paso clave hacia una gestión más eficiente y ordenada.

El Penal avanza en su sistema de modernización a cargo del equipo especializado en la temática. En este caso, se concretó la entrega de certificados y reconocimientos en el marco del fortalecimiento del ecosistema provincial de transformación digital. El proceso se desarrolló de manera articulada con la Secretaría de Transformación Digital y Modernización, permitiendo incorporar plataformas y servicios que facilitan la validación documental, la gestión digital y la automatización de procesos administrativos.

Durante la actividad, se destacó la incorporación al Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos del Módulo de Gestión de Armamento, una herramienta clave para mejorar la trazabilidad, el ordenamiento de legajos y la administración de certificaciones del personal. Este avance generó los soportes necesarios para brindar un servicio integrado dentro de Ciudadano Digital y posibilitó la construcción de la primera credencial digital, marcando un hito en materia de modernización institucional.

Asimismo, se resaltó la participación activa del Sistema de Educación Superior a través del Instituto Superior de Formación Técnica de Angaco, cuyo aporte técnico, académico y práctico resultó fundamental para el desarrollo de soluciones informáticas. El trabajo conjunto permitió optimizar procesos internos del Servicio Penitenciario Provincial y fortalecer la transferencia de conocimientos mediante una dinámica colaborativa.

Te puede interesar...

A partir de estos ejes, transformación digital, modernización y normalización de procesos; y fortalecimiento administrativo, la institución avanza en el ordenamiento y la mejora de su gestión. En este contexto, se reconoció el compromiso de todas las áreas involucradas y de los alumnos del Instituto Superior de Formación Técnica de Angaco, cuyo esfuerzo y vocación de servicio se vio reflejado en cada certificado.

De la actividad participaron la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; subsecretario de Control y Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio; y director del SPP, Carlos Suárez. También acompañaron la subdirectora del SPP, Norma Iragorre, autoridades y efectivos de la Institución carcelaria.

Temas

Te puede interesar