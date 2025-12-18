El Penal avanza en su sistema de modernización a cargo del equipo especializado en la temática. En este caso, se concretó la entrega de certificados y reconocimientos en el marco del fortalecimiento del ecosistema provincial de transformación digital. El proceso se desarrolló de manera articulada con la Secretaría de Transformación Digital y Modernización, permitiendo incorporar plataformas y servicios que facilitan la validación documental, la gestión digital y la automatización de procesos administrativos.
El Penal avanza en un nuevo proceso de modernización digital
A través de la implementación de herramientas tecnológicas, la Institución marcó un paso clave hacia una gestión más eficiente y ordenada.