El Penal avanza en un nuevo proceso de modernización digital

Durante la actividad, se destacó la incorporación al Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos del Módulo de Gestión de Armamento, una herramienta clave para mejorar la trazabilidad, el ordenamiento de legajos y la administración de certificaciones del personal. Este avance generó los soportes necesarios para brindar un servicio integrado dentro de Ciudadano Digital y posibilitó la construcción de la primera credencial digital, marcando un hito en materia de modernización institucional.

Asimismo, se resaltó la participación activa del Sistema de Educación Superior a través del Instituto Superior de Formación Técnica de Angaco, cuyo aporte técnico, académico y práctico resultó fundamental para el desarrollo de soluciones informáticas. El trabajo conjunto permitió optimizar procesos internos del Servicio Penitenciario Provincial y fortalecer la transferencia de conocimientos mediante una dinámica colaborativa.